Despidos en el Ministerio de Salud apenas comienzan

Los despidos en el Ministerio de Salud (Minsa) apenas comienzan, pero a raíz del escándalo que derivó la barrida en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (Heodra), en León y el Hospital Regional Santiago, en Jinotepe, las autoridades del Minsa frenaron momentáneamente la entrega de cartas a los galenos que brindaron asistencia a quienes protestan contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Médicos consultados por LA PRENSA confirmaron que los próximos despedidos son los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), tanto en Managua como en León, ya que estos expresaron su respaldo a los estudiantes de medicina.

De acuerdo con el doctor Javier Pastora, quien era jefe del departamento de cirugía del Heodra, los despidos se van aplicado gradualmente y desde el viernes 27 la dirección de ese hospital ha entregado 14 cartas, pero unos 40 trabajadores ya han sido notificados del despido de forma verbal. También se registran despidos en los Centros de Salud.

“Esto también va en perjuicio de la población que nosotros atendemos, son áreas muy especializadas que se van a quedar sin atención como Oncología Quirúrgica, Endoscopía Biliar, Infectología Pediátrica… es una cosa muy palpable, muy evidente y dolorosa”, dijo Pastora.

También están siendo procesados

Mientras tanto en Chontales, la cirujana pediatra de la clínica médica previsional La Asunción, Darling Pérez, fue acusada de injurias y calumnias por el director general de ese centro médico, Eric Centeno. Acusación que Pérez considera represalia por haberse atrevido a denunciar públicamente el acoso laboral que sufre y por su participación en las marchas contra el Gobierno.

“Me hicieron una demanda por injurias y calumnias por que en el video que yo hice (grabé), hay una frase en la que digo ‘yo no apoyo la masacre que están haciendo ustedes’ pero obviamente yo me refiero al partido político y él (Centeno) se agarró de eso para decir que yo le hice la acusación directamente a él. Se me notificó que estoy demandada, mañana (martes) tengo audiencia a las 11:00 en el juzgado local, en la sala número 2”, explicó Pérez.

Aunque la doctora Pérez asegura que lleva toda las de perder en el proceso judicial, lo que más le preocupa es que en esa clínica es del conocimiento público que en los próximos días van a despedir a los médicos que apoyaron a los manifestantes.

“A nosotros nos han dicho que hay una lista de despedidos (en el Silais de Chontales), obviamente una de las que la encabeza soy yo, pero hasta el día de hoy no nos han notificado nada. Tanto en el hospital como en la clínica se sabe que van hacer despidos masivos de pediatras, cirujanos… pero estamos en la espera. En mi caso creo que no me han dado la carta porque está eso (la audiencia) mañana”, agregó la doctora.

Criminalización de la profesión

Ante los despidos en varios hospitales del país la Sociedad Nicaragüense de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva (SONIGED) repudió el actuar del Minsa.

“El intento de criminalizar el ejercicio de nuestra profesión y el hecho de oponerse a la orden de no atender a víctimas de la violencia actual, el despido injustificado como preludio a la persecución por ser considerados terroristas de bata blanca es repudiable”, dice el comunicado.

“La salud es un derecho del pueblo y es un deber del Estado, tal como está consignado en nuestra Constitución Política, en la Ley General de Salud y es acorde a los acuerdos internacionales vigentes a los cuales nuestro país está suscrito, pero aún más es un derecho de fundamental humanidad el socorro y la atención de los heridos sin distingos de ninguna índole”, agrega el documento.