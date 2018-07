Periodista de Euronews dice que Daniel Ortega condicionó la entrevista

El periodista de Euronews, Óscar Valero, que entrevistó a Daniel Ortega, reveló que el mandatario condicionó la conversación a que no se hicieran reportajes sobre la gente en Nicaragua, que vive su día 105 de protestas ciudadanas por inconformidad con las autoridades.

“Yo estoy seguro de que todas las cadenas (de televisión) tuvieron la misma condición, que era no hacer reportajes sobre la gente”, dijo el periodista europeo contestando a una pregunta, que le hizo un televidente una transmisión en vivo, transmitida a través de Facebook, en la cual contó su experiencia de entrevistar al gobernante nicaragüense.

Valero, después de admitir el condicionamiento, lo matizó explicando que la cadena de noticias, a la que trabaja, hace reportajes y le ha dado seguimiento a la crisis de Nicaragua.

El periodista habló con sus televidentes desde Francia. También reveló que el gobierno de Ortega fue el que buscó a Euronews para hacer la entrevista.

El periodista también detalló que, a diferencia de algunos políticos europeos, Ortega no le pidió las preguntas adelantadas, aunque tampoco hubiese aceptado eso.

En la transmisión Valero afirmó que quedó con la impresión de que la esposa de Ortega y su cogobernante, Rosario Murillo, es una persona que “tiene mucho poder sobre lo que hace y sobre lo que dice Daniel Ortega”.

“Ella llegó antes al lugar en que hicimos la entrevista y estuvo siempre allí. Yo la veía a penas por el rabillo del ojo, yo no la veía directamente, pero yo estoy seguro de que estuvo allí todo el rato controlando lo que decía el presidente. ¿Hasta qué punto controla ella el mensaje que da Daniel Ortega? Pues no lo sé. Pero la impresión que me dio es que todo mundo le preguntaba a ella sobre lo que tenían que poner, sobre lo que no tenían que poner a nivel de escenografía. Me dio la impresión de que ella está allí y que tiene mucho poder sobre lo que hace y sobre lo que dice Daniel Ortega”, dijo Valero.

El periodista caracterizó a Ortega como que “no es una persona demasiado sincera”, dado los datos que ofreció sobre las protestas en Nicaragua, los cuales han sido cuestionados por la diferencia numérica con los de los organismos de derechos humanos. Mientras el gobernante acepta 195 muertos desde abril, los organismos han llegado a señalar hasta 448 hasta el 25 de julio.

“Lo que me dijo no fue demasiado sincero, según los datos que tenemos, con lo cual sacamos la conclusión de que no es una persona demasiado sincera. Al fin y al cabo, cuando un político se sienta a responder una serie de preguntas de un periodista, intenta mandar su mensaje”, dijo Valero.

El periodista también comentó que es evidente que Ortega se contradice en cada entrevista que ha dado, pero dijo no saber si lo hace para confundir o es calculado, o si “simplemente no ha sido capaz de crear una versión unificada”.

“Cuando habla sobre los parapoliciales o paramilitares ha dicho una cosa en cada entrevista”, manifestó Valero.

Ortega apareció en medios de comunicación internacionales con cuatro versiones sobre a quién sirven los paramilitares, que causan terror y muerte en Nicaragua, pese a que la población vincula directamente a estos grupos con el Gobierno.

En su primera entrevista internacional dijo que eran grupos financiados por partidos de oposición, luego que eran asistidos por Estados Unidos y el lunes señaló que son “policías voluntarios” y otros son civiles defendiéndose de ataques.

Valera también comentó que Ortega no es convincente en el plano internacional, por esas contradicciones que son evidentes, contestando a las preguntas que le hacían en vivo.