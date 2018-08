Alianza Cívica insiste en adelantar comicios para solucionar crisis

Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia afirmaron que, pese a que el Gobierno está criminalizando a los integrantes de la coalición para desacreditarlos como interlocutores en el Diálogo Nacional, el Ejecutivo debe entender que el camino para encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica es retomar la mesa de discusiones con la Alianza Cívica y lograr un acuerdo sobre el adelanto de las elecciones.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza Cívica, insistió en que el presidente designado, Daniel Ortega, debe entender que la crisis se resuelve cesando la violencia, reinstalando el diálogo, desarmando a los paramilitares, adelantando elecciones y cesando la represión dirigida a los empresarios con las tomas de tierras, las detenciones arbitrarias y los ataques a los periodistas.

“Esos temas nos deben de llevar a ese diálogo político que debe culminar en un acuerdo político que responda a la crisis y que nos lleve a un adelanto de las elecciones”, afirmó Aguerri.

Más de 440 muertos es el saldo sangriento de la brutal represión a las protestas ciudadanas, que ejecutaron paramilitares y la Policía Nacional.

El régimen ha recrudecido su violencia contra los ciudadanos con detenciones ilegales y acusaciones en los juzgados bajo cargos de terrorismo a todo el que participa en las protestas que exigen la renuncia de Ortega y de su esposa.

La Alianza Cívica la integran universitarios, empresarios, sociedad civil y campesinos. Para deslegitimar a esa coalición opositora se ha acusado de terrorismo a varios de sus miembros, incluso dos de ellos, el líder campesino anticanal Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes están detenidos.

ORTEGA LOS DESCONOCE

Pero en la entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, de la cadena CNN, Ortega descalificó a la Alianza Cívica diciendo que la conforman “una cantidad de gente que no representa a nadie”, pues para el mandatario “las fuerzas de oposición” son el PLC y el PLI, representados en la Asamblea Nacional y dos de sus partidos socios en el sistema político diseñado por el orteguismo.

Según Ortega, la Alianza Cívica “son membretes, membretes de ONG que los han incorporado ahí, pero no tienen nada atrás”.

Azahálea Solís, representante de la sociedad civil en la Alianza, dijo que Ortega está acostumbrado a poner las reglas y a los sectores con quienes conversa, pero recordó que ese escenario cambió el 18 de abril pasado cuando estallaron las protestas ciudadanas. “Ortega calculó mal con la Alianza”, aseguró.

“El único diálogo que la población reconoce es entre la Alianza Cívica y el Gobierno, y los obispos de mediadores, es aceptable que organismos como la ONU sean garantes”, afirmó Solís.

Daño a la economía

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, aseguró que no existe una recuperación de la economía como pretende vender el presidente designado, Daniel Ortega.

“Aquí hablamos en dos mundos distintos, uno el que dice el presidente y lo que está sucediendo en la realidad económica. En este momento no hay crédito. Está afectada la actividad económica prácticamente de todos los sectores, con excepción de la agrícola. No hay inversión llegando por la inseguridad, no hay turismo, se ha caído el consumo en un 70 por ciento”, afirmó.