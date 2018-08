El dominicano Bartolo Colón necesita una victoria más para separarse del nicaragüense Dennis Martínez y quedar solito en la cúspide de los máximos ganadores latinos en las Grandes Ligas. Sin embargo, el combustible se le está acabando.

Desde que igualó a Dennis con 245 triunfos en su carrera el pasado 30 de junio, Colón ha perdido cinco juegos consecutivos y en todos ellos le han dado duro. El último revés del dominicano de los Rangers de Texas, fue el martes 6-0 ante los Dimondbacks de Arizona, al permitir siete hits y cinco carreras limpias en cinco entradas. Dejó su balance de 5-10 y su efectividad subió a 5.18.

Colón es un caso especial. Tiene 45 años de edad y este podría ser su última temporada en el beisbol, así que no quiere perder la valiosa oportunidad de tumbar a Dennis.

Bartolo está en el lugar y momento correcto. Los Rangers no tienen picheo y tampoco prospectos listos para recibir una oportunidad. No obstante, la paciencia del equipo tendrá un límite, porque después de todo, esta es una industria de espectáculo y si Colón no está haciendo lo suyo, pues no tendrán más remedio que quitarle la pelota y probar a cualquier con otro.

El dominicano dijo que no está pensando en el récord para no ponerse presión. “No me siento frustrado. Cuando suceda (romper la marca), va a suceder. Pero realmente no pienso en eso. Si lo pienso, no será bueno para mí”, dijo a los reporteros después del partido del martes.

Colón es un ejemplo de durabilidad y a pesar de su edad, es el líder de Texas con 123 innings recorridos, a 27 entradas de convertirse en apenas el séptimo lanzador de la historia que es capaz de acumular 150 episodios en una temporada, a los 45 años de edad o más.

Sin embargo, debe reaccionar porque últimamente le ha ido muy mal. Lanza para 6.46 desde el Juego de las Estrellas, tuvo balance de 0-5 en julio y su efectividad ha crecido de un consistente 3.55 a un terrible 5.18 en sus pasadas 11 salidas, de las cuales gana tres y pierde ocho. O sea, no está lanzando como un bigleaguer.

Posibles escenarios

Si muestra una mejoría, aunque sea leve, Bartolo Colón tiene todo a su favor para seguir en la rotación de abridores de Texas, porque este equipo carece de brazos y tampoco tiene prospectos presionando por un puesto.

Si Bartolo pierde su lugar en la rotación, es probable que sea movido al bullpen antes que lo dejen libre y de una u otra manera, se presentará la oportunidad de ganar su partido 246, para acabar con el abrazo que sostiene con Dennis Martínez, como máximos ganadores latinos en la historia de las Grandes Ligas.

Si Bartolo es déjalo libre, difícilmente alguien le dará una oportunidad en lo que resta de esta temporada, pero apueste que el dominicano intentará volver el próximo año.