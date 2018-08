OEA aprueba la creación de una comisión especial para mediar la crisis en Nicaragua

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió este jueves por cuarta ocasión para discutir la crisis en Nicaragua. En esta sesión aprobó la creación de una comisión especial, propuesta por Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Canadá y Brasil, cuya misión será integrarse al diálogo nacional y buscar soluciones pacíficas a la crisis sociopolitica en Nicaragua.

Este fue el minuto a minuto de la sesión de este jueves.

La aprobación de la comisión representa una nueva derrorta para el Gobierno de Daniel Ortega, quien rechazó la resolución y aseguró que dicha comisión no será recibida en el país.

El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, celebró la aprobación y dijo que su delegación será parte de la comisión formada por varios países.

Great work by the OAS in approving another Nicaraguan resolution and creating a special working group to which the US will be part of. #SosNicaragua

— Carlos Trujillo (@AmbCTrujillo) August 2, 2018