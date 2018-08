Tres hermanos encarcelados por la Policía en Jinotepe, sólo por apoyar con su música las protestas contra el régimen

Los hermanos Esteban, originarios de Jinotepe, celebraban el pasado 10 de julio el cumpleaños de una tía en la casa de la abuela materna en Santa Teresa. Esa noche se quedaron a dormir. Al día siguiente, un grupo de policías encapuchados llegó, y a punta de golpes y armas, se los llevaron presos.

Ahora aparecen acusados por la justicia orteguista de terroristas, crimen organizado y secuestro simple, solo por alzar la bandera azul y blanco en las calles en demanda de la salida del poder de Daniel Ortega.

Lea además: Represión en Nicaragua no ha cesado, afirma investigadora de Amnistía Internacional

Desde el día que fueron secuestrados por fuerzas orteguistas, su madre, Juana Lesage Guadamuz, de 48 años, siente que su casa, en el barrio San Antonio, Jinotepe, ya no es la misma. Se siente sola, silenciosa, triste.

Ella tampoco es la misma. Desde ese día, llora todas las noches, sin consuelo.

Lea más en: Represión gubernamental contra manifestantes ha evolucionado dice el Cenidh

Ella es ama de casa y su esposo, carpintero. Vivían con sus tres hijos: Luis Miguel Esteban, de 28 años; Jean Carlos Esteban, de 25 años, y Harvin Roberto Esteban, de 19 años. “Yo no sé vivir sin ellos… Como madre es duro cuando uno tiene un solo hijo, pero a mí me quitaron tres. Eso no tiene perdón de Dios”, dijo Lesage, entre sollozos.

Acusados de terrorismo

Los hermanos Esteban se encuentran presos en el Sistema Penitenciario de Granada. Se les acusa de terrorismo, crimen organizado, secuestro simple y entorpecimiento de la función pública en perjuicio del Estado de Nicaragua.

“(Los policías) llegaron sin una orden de allanamiento. Fue todo violento. Cuando los llevaron a la delegación fueron brutalmente golpeados”, aseguró Lesage.

Lea también: Cifra de muertos por la represión en Nicaragua sube a 448, según la ANPDH

Los tres son estudiantes universitarios. Luis Miguel, de Computación; Jean Carlos, de Administración de Empresas, y Harvin Roberto, de Marketing.

“Mis hijos aquí no son unos delincuentes, son estudiantes universitarios… La gente puede dar fe de ellos, porque todo mundo los conoce”, confió la progenitora.

Le puede interesar: Daniel Ortega dice que el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, “miente todos los días”

El único “pecado” de Luis, Jean y Harvin es haber salido a las calles de su ciudad con una bandera azul y blanco para exigir la salida de Daniel Ortega del poder.

Antes de ser detenidos, en uno de los ataques de grupos paramilitares en esa ciudad —relató la madre—, Luis había recibido un disparo en el brazo.

Familia de músicos

Desde pequeños siempre les gustó la música. Los tres hermanos son compositores. Así que cuando las protestas comenzaron desde el pasado 18 de abril en Nicaragua, aprovecharon su arte para componer algunas canciones en contra del régimen orteguista. Luis y Jean son reguetoneros, y su nombre artístico es Místico y Janco. Harvin prefiere la música romántica.

Puede interesarle: Representante del Papa en Nicaragua confía en que Daniel Ortega va a buscar la “mejor situación”

Los días pasan lentos para Lesage. “Yo los veo en toda la casa, veo que me llaman, los sueño, que me piden comida.

Este es un golpe que no le deseo a ninguna madre, una pesadilla de la que no despierto”, reveló. “Ellos jamás habían estado en una cárcel y no sé si comen o beben o en qué condiciones estarán…”, se lamenta. La audiencia inicial de los hermanos Esteban está programada para el próximo 26 de agosto.

Desde que se llevaron a sus hijos, Lesage ha perdido mucho peso. No tiene apetito, dice. Lo único que quiere es tenerlos de vuelta en casa.