La “operación limpieza” que el Gobierno de Daniel Ortega desató tras la brutal represión contra manifestantes, que ya deja un saldo de más de 300 asesinados, ahora se extiende como ola expansiva en las instituciones del Estado y en esta ocasión toca al Banco Central de Nicaragua, de donde “renunció” a dos miembros de la junta de directiva.

A través de un acuerdo presidencial publicado el 2 de agosto en La Gaceta, Daniel Ortega anunció que acepta la renuncia de Alejandro Ernesto Martínez Cuenca y Mario José González Lacayo como miembros propietarios del Banco Central de Nicaragua.

“Déjense sin efecto sus nombramientos contenidos en los acuerdos presidenciales No. 113-2014 y No. 80-2016, publicado en Las Gacetas, Diario Oficial No. 114 del 20 de junio del 2014 y No. 61 del 04 de abril de 2016, respectivamente”, se lee en el acuerdo número 107-2018.

Martínez Cuenca, que por años se perfiló como uno de los asesores principales en materia económica del Gobierno de Daniel Ortega, estaba en la junta del máximo emisor bancario del país desde abril de 2011.

Martínez Cuenca “es presidente de varias empresas y organismos entre ellas Joya de Nicaragua S.A, Plisa (DUFRY) Nicaragua S.A, Helínica S.A, FIDEG (Fundación Internacional para el Desafío Económico Global), MABE, SA., entre otras. De la misma manera, es miembro activo de la American Economic Association”, según se lee en el perfil que el Banco Central de Nicaragua tiene en su sitio web.

El año pasado, Martínez Cuenca fue cuestionado por la decisión del Fideg, entidad que él maneja, decidiera cancelar la publicación de la séptima Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua, que se cada año se divulgaba y que es financiada por la Cooperación Suiza.

En esa ocasión adujo que no habían condiciones en el país para divulgar los resultados de dicha encuesta. En ese momento, el Gobierno estaba divulgando una encuesta sobre la medición de la pobreza que arrojaba una abrumadora caída de este flagelo, la cual hasta ahora no ha sido avalada por el Banco Mundial, pero sí respaldada por el Banco Central.

Martínez Cuenca apareció en las primeras conferencias en abril con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que llamaba a movilizaciones nacionales contra el régimen.

González Lacayo director del Cosep

Por su parte, González Lacayo, que formaba parte de la junta directiva del BCN desde julio de 2009, es director del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), “es productor de sorgo, soya y caña”, según se lee en el perfil que el Banco Central de Nicaragua tiene en su sitio web. También es miembro de Anprosor.

“Estudió en la Universidad de Texas A&M donde obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo (Bsc) posteriormente obtuvo su Maestra en Economía Agrícola (Msc), en la misma Universidad”, se precisa.

Tras estas salidas, la junta directiva del BCN queda integrada todavía por Ovidio Reyes, presidente de la junta, Iván Salvador Romero Arrechavala, Iván Acosta Montalván, actual titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como por Leonardo Torres Céspedes, quien sustituyó a José Adán Aguerri, quien en abril, tras el estallido de la crisis, renunció a dicho cargo.

Como parte de su ofensiva, Daniel Ortega mantiene una hostil relación con el sector privado, luego que el Consejo Superior de la Empresa Privada se uniera a la exigencia nacional de la población que abandone el poder a través de elecciones anticipadas. Eso ha provocado la ira de Ortega, que ha ordenado la invasión de tierras, saqueos de comercios, hostigamiento a la banca nacional, encarcelamiento de algunos empresarios, retención de los avales de exoneraciones, entre otros.

Cambios en Washington se lleva a hermano de César Zamora

También Ortega está en proceso de limpiar la embajada de Nicaragua en Washington, de donde destituyó a Óscar Alejandro Zamora Hinojos, quien ocupaba el cargo de cónsul general de la República de Nicaragua. Para ello, ordenó dejar sin efecto el acuerdo presidencial No. 62-2007, del 2 de febrero del 2007, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 26 del 6 de febrero 2007.

Zamora Hinojos es hermano de César Zamora Hinojos, presidente de la Cámara de Energía, miembro del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

