Francisco Palmieri, subsecretario Adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, aseguró este viernes, a través de su cuenta de Twitter, que el rechazo del presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega Saavedra, para regresar a un camino de paz es el único osbtáculo para el progreso del país.

Ya hay un marco para el diálogo en #Nicaragua. El liderazgo de la iglesia tiene apoyo de EEUU, la comunidad internacional y lo más importante, el pueblo de Nicaragua. El rechazo de Ortega para regresar al país a un camino a la paz es el único obstáculo al progreso. — Francisco Palmieri (@WHAAsstSecty) August 3, 2018

Nicaragua vive desde el pasado 19 de abril una brutal represión estatal en el que fuerzas policiales y paramilitares han atacado con armas de guerra a la población que se manifiesta de manera pacífica, pidiendo la salida inmediata del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes se han negado aceptar una ruta por la vía democrática y constitucional que le ofrecieron los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

La represión ha causado la pérdida de vidas humanas de al menos 448 personas, según han confirmado activistas de derechos humanos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), además de centenares de desaparecidos, miles de heridos y decenas de detenidos.

El cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua y presidente del Episcopado, dijo este jueves al Diario LA PRENSA que la Iglesia Católica sigue creyendo que el Diálogo es el mecanismo civilizado para que Nicaragua supere la crisis de violencia que vive.

“A nivel mundial está el apoyo al Diálogo y aquí a nivel nacional, la gente nos pide que no nos vayamos del Diálogo, porque ellos miran que (la Iglesia) es la única institución creíble y la Conferencia Episcopal ha dispuesto que debemos seguir a pesar que no haya todo un ambiente (favorable) para este servicio, que no solo lo pide el Presidente, sino que ahora lo pide la población”, sostuvo Brenes.

Sin embargo, el Diálogo tiene 49 días de estar estancado y su reinicio se ha complicado aún más luego que Ortega, acusó el pasado 19 de julio a los Obispos de golpistas, mientras los señaló de prestar los templos para convertirlos en cuarteles y desde allí almacenar armar y salir asesinar, lo cual ha sido negado rotundamente por los religiosos. Pese alas acusaciones del mandatario, éste nunca presentó pruebas de esos señalamientos.

Brenes aunque explicó que aunque se ha cerrado el canal de comunicación con el Ejecutivo a través del canciller Denis Moncada, espere que ese canal se abra la próxima semana para abordar la reapertura del diálogo.

