Autoconvocados marchan en Estelí y Matagalpa

Pobladores autoconvocados de Estelí y Matagalpa marcharon este sábado en demanda de democratización y justicia en el país. A la vez los manifestantes se sdolidarizaron con los médicos y personal de salud que han sido despedidos de sus centros de trabajo sin justificación.

Libertad para los presos políticos

Los autoconvocados de Matagalpa reclamaron la libertad de quienes están presos y enfrentando procesos judiciales por haber participado en distintos tipos de protestas en el país, a quienes consideran presos políticos, incluyendo a 11 jóvenes de Sébaco y otras siete personas de la ciudad de Matagalpa.

Puede ver: Pobladores autoconvocados marchan en Estelí en apoyo a obispos de Nicaragua

Esta vez, la participación fue menor que en ocasiones anteriores. Una mujer prefirió omitir su nombre porque “como estamos, me pueden mandar a matar, no tengo miedo, pero hay que evitar. Cierto es que andamos en la lucha y no nos damos por vencidos”.

“Estoy aquí por los médicos que están siendo despedidos en todos lados solo porque atendieron a los estudiantes o solo por haber andado en marchas… pero estoy en esta lucha para que muy pronto haya justicia divina”, señaló la mujer.

Lea además: Marchan en El Jícaro, Nueva Segovia, en respaldo a la Iglesia Católica y para exigir la liberación de los presos

En la actividad, el médico Ernesto Artola, contó a los asistentes parte de lo que experimentó cuando lo despidieron del hospital de Matagalpa, en septiembre de 2009, por opinar diferente y por haber ordenado una tomografía para una paciente.

Artola era concejal de Matagalpa por el Partido Liberal Constitucionalista cuando le despidieron y considera que “cuando las cosas son injustas, no hay medio que valga, siempre uno triunfa, uno tiene que sobreponerse y no puede ser indiferente”.

Paramilitares al acecho

En la ciudad de Estelí la marcha que estaba programada para las 2:00. pm, tuvo que ser retrasada por la presencia de paramilitares en la zona, quienes rondaron en camionetas el punto de reunión de los autoconvocados.

Lea además: Pintan tenebrosos mensajes en iglesias de Estelí

a eso de las 4: 40 los jóvenes en su mayoría, algunos acompañados con sus padres decidieron iniciar la marcha por la calle central con el fin de llegar hasta la catedral.