Moisés Fuentes: “Dios está enojado con Chocolatito por sus malas decisiones”

Moisés Fuentes se ha sorprendido por la cantidad de mensajes de nicaragüenses que ha recibido en apoyo para que derrote a Román “Chocolatito” González el próximo 15 de septiembre en Las Vegas. Busca un nuevo comienzo tras un inicio prometedor y tomar malas decisiones en el camino. A sus 30 años refleja ser una persona muy educada y con buena fluidez en sus respuestas. Actualmente solo piensa en retirar a Román González y emular lo que hizo hace seis años cuando viajó a Puerto Rico a defender su cetro contra Iván Calderón, siendo el resultado final: nocaut y anuncio del retiro de la estrella boricua.

Te puede interesar: La nueva gran incógnita: ¿Dónde entrena Román González?

El mexicano Fuentes ha sido dos veces campeón del mundo, en 105 y 108 libras. Demuestra seguridad y estar muy informado de la situación crítica que vive Nicaragua, además de ser muy creyente del ser supremo:” Dios está conmigo y está enojado con Román por sus malas decisiones. Agradezco todos los mensajes de apoyo de los nicaragüenses , cualquier oración es bienvenida. Tal vez Román esté haciendo mal las cosas y ha abandonado al pueblo y se ha ido a los intereses personales, la gente cambia, Román cambió y conoció otra vida y ahora está con la gente de alto estrato”, comentó Fuentes.

“Mi objetivo será retirar a Román González. Dios me dio otra oportunidad, está conmigo al igual que el pueblo y Dios está enojado con Chocolatito”, agrega Fuentes. El púgil azteca empezará un campamento exhaustivo en el Centro Ceremonial Otomí este martes y tendrá la compañía de dos excampeones mundiales como: Rodrigo “el Gato” Guerrero y Juan “el Churritos” Hernández, además del destacado púgil Julio César Martínez para sus sesiones de guanteo, y la dirección del equipo Barrera. “Cometí el error de abandonar a mis entrenadores e irme con otros y esa fue una mala decisión”, confesó.

Te puede interesar: Carlos Blandón: “Desde el 9 de septiembre sabíamos de la suspensión”

“El que paga barato termina haciendo el trabajo por la gente. Con el equipo Barrera derroté a Calderón y también a Donnie Nietes aunque me robaron esa primera pelea decretada empate mayoritario, después cambié y empezó la odisea”, indicó el azteca. Fuentes terminó noqueado en el primer asalto en su última pelea contra Daigo Higa. El boxeador asegura que una pelea no marcará su historia como boxeador. “Cuando me enfrenté a Higa me avisaron 15 días antes y estaba deprimido, sin gimnasio, sin manager ni entrenadores, no llegué nada preparado, me tiró en el primer asalto y el réferi detuvo el combate cuando pensaba dar un poco más, la gente quedó con que yo soy ese Moisés, fue un tropiezo. Seré un peleador diferente ante Román”, explicó.

Lea además: Srisaket Sor Rungvisai cancela su participación en Superfly 3

Según el mexicano, Román ha disminuido su pegada en 115 libras y ha visto casi todas las peleas de Chocolatito y ha encontrado cuales golpes lastiman más y le entran con facilidad al nicaragüense. “Ninguno de los dos quiere perder, pero puedo asegurar que se equivocaron en elegirme”, concluye el excampeón, quien reitera que peleará también por el pueblo pinolero.