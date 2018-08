Por qué China prohibió “Christopher Robin”, la última película de Winnie the Pooh

O, al menos, hacerlo en las salas de cine del país después de que las autoridades hayan prohibido el lanzamiento de “Christopher Robin, un reencuentro inolvidable”, el nuevo filme de Disney.

Aunque no se ha dado ninguna razón oficial para justificar la decisión, diversas organizaciones apuntan a que forma parte de la amplia campaña de censura existente en China contra el entrañable osito.

Algunos medios, sin embargo, recuerdan que la cuota anual existente para el estreno de películas extranjeras en China obliga a descartar algunos títulos.

Lo cierto es que desde el año pasado el gobierno chino ha estado bloqueando imágenes del personaje animado publicadas en redes sociales.

El motivo: que Winnie the Pooh se haya convertido en símbolo de la disidencia política por el parecido que muchos encuentran entre el animal y el presidente chino, Xi Jinping.

Las comparaciones entre ambos comenzaron en 2013, cuando se hizo viral la publicación de una imagen de Xi caminando junto al entonces presidente estadounidense, Barack Obama, junto a otra de Winnie y su amigo Tigger en posiciones ciertamente similares.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors’ eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M

Un año después, una foto de Xi estrechando la mano del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se hizo igualmente popular al publicarse junto a otra de Winnie the Pooh junto al burro Eeyore o Ígor, otro de los personajes animados creados por el británico Alan Alexander Milne.

A medida que los ‘memes’ comenzaron a ganar popularidad, los censores chinos comenzaron a bloquear fotos, GIFs y menciones al oso en las redes sociales.

En 2015, diversos organismos como la empresa de análisis político Global Risk Insights aseguraron que “la foto más censurada de China” durante aquel año fue una imagen de Xi en un vehículo que participaba en un desfile militar junto a otra en la que se veía a Winnie the Pooh en un auto de juguete.

Según la herramienta Weiboscope, la foto fue compartida más de 65.000 veces en solo 70 minutos, antes de ser eliminada de la famosa red social china Weibo.

The most censored meme in China 2015: Winnie the Pooh in a toy car https://t.co/D9D6Kepku8 pic.twitter.com/xiIxj52Sjx

— Fenella Sung (@FenellaSung1) 8 de enero de 2016