Alvaro Leiva Sánchez, secretario general de la ANPDH: “Hay amenazas para mí y mi equipo

El aumento de las amenazas estatales y criminalización en contra del equipo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), entre ellos su secretario ejecutivo, Álvaro Leiva Sánchez, fue lo que obligó al cierre temporal de las oficinas centrales de esa organización y el traslado de Leiva a Costa Rica.

“Hay amenazas para mí y mi equipo de judicializarnos”, confirmó Leiva a LA PRENSA vía telefónica. No obstante, aclaró que estas intenciones las ha conocido a través de informaciones que le han llegado, pues esto es lo que ocurre en el país que todo se hace de forma “oficiosa”.

“Si vos buscás en la página web de la Corte Suprema de Justicia una causa abierta no la vas a encontrar, acordate como se están generando las órdenes de captura ahorita, de vía oficiosa administrativa y entonces si vos decís que se genera una orden de captura o algo, ideay y no está, van a decir que estamos locos todos”, expresó.

Aunque Leiva no explicó el estatus migratorio con que abandonó el territorio nacional este fin de semana, en un comunicado esa organización advierte que ante la situación de asedio enfrentada se vieron obligados “a tomar acciones preventivas”.

“En este momento estamos trabajando en el tema de los derechos humanos”, aseguró Leiva, cuya labor de defensor de derechos humanos cobró notoriedad —sobre todo en Masaya— durante los más de tres meses de resistencia pacífica de la población autoconvocada, cuando muchas veces bajo las balas junto con el padre Edwin Román salieron a las calles para interceder por los detenidos y heridos.

A través de su comunicado, la ANPDH señaló que han recibido “información alarmante”, en cuanto a “la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive, en contra de nuestros defensores de derechos humanos”.

También denuncian el asedio permanente de “grupos armados no autorizados” y llamadas telefónicas de amenazas a sus oficinas.

Leiva, quien por su situación de riesgo, fue protegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con medidas cautelares, recordó que las campañas de odio en contra de los defensores de derechos humanos no empezaron el 18 de abril, sino desde hace mucho tiempo. Esto porque los defensores de derechos humanos enfrentan a un gobierno que no está dispuesto a respetar los derechos humanos de los nicaragüenses.

En el comunicado la ANPDH explica a la población que continuarán recibiendo denuncias sobre violaciones a los derechos humanos a través del correo electrónico denunciasanpdh@gmail.com y vía whatsapp al número 8970-6482, para lo cual le harán llegar al denunciante un formulario.

El presidente de la ANPDH, Roberto Solórzano, dijo vía telefónica que él únicamente confirmó que su secretario ejecutivo ingresó a Costa Rica, mas no tiene detalles de los motivos ni la condición en que llegó a ese vecino país.

Solórzano, quien por motivos familiares aseguró está fuera del país, recordó que hace unos tres días se comunicó con Leiva pero desconoce hasta qué punto escaló la intimidación en su contra y la de su familia en las últimas 24 horas.

“Está confirmado que Álvaro está en Costa Rica, no sé si procedió por el asilo ni sé con cuánta gente (viajó)”, sostuvo Solórzano.

No obstante, expresó: “Yo estoy seguro que Álvaro Leiva lo que está haciendo en este instante, y lo estoy presumiendo porque no he hablado con él, lo que está haciendo es reevaluando y reformulando cómo vamos a implementar esta defensoría”.

La ANPDH es la organización que registra el mayor número de fallecidos desde la crisis, datos que son fustigados por el Gobierno.