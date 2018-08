Madre denuncia la detención de un hijo y la desaparición de otro en Carazo

Han transcurrido 14 días desde que policías vestidos de azul celeste con boinas rojas se llevaron detenido a Vidal José Canizales Hernández, y 33 días desde que desapareció su hermano Jeison Antonio Canizales Hernández. La madre de ambos, Aida Luz Hernández, cuenta que todos los días llora por sus hijos.

Ella se los imagina sentados en el sofá de la casa mirando televisión e intenta sonreír, pero en segundos la tristeza se apodera de su rostro. Vidal se encontraba el pasado 27 de julio a eso de las 12:00 del mediodía en el porche de su casa, ubicada en Jinotepe, ayudándole a su padre Osvaldo Canizales en la reparación de una motocicleta, cuando llegaron los uniformados y se lo llevaron en una patrulla.

“Cuando no traen orden judicial es un secuestro. Aquí vino el oficial Bismarck Chávez Lezama, solo pidió la cédula y le dio orden a los otros policías que montaran a mi hijo, a quien le dieron un palmazo en la espalda”, cuenta Aida.

Explica que eran alrededor de 15 agentes con el rostro descubierto y que cinco de ellos entraron a su vivienda en busca de armas. Ingresaron a los cuartos y rebatieron la ropa, entre otros enseres, pero que al no encontrar nada preguntaron por Jeison, quien se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 8 de julio, día en que los paramilitares atacaron los tranques de los municipios de Diriamba, Dolores y Jinotepe.

Le realizan audiencia

“¡Ahí te lo vamos a entregar!”, eran las palabras de ciertos policías cada vez que Aida llegaba a la estación policial de Diriamba y Jinotepe a preguntar por su hijo. “Mi sorpresa fue que el primero de agosto lo tienen en una audiencia y en ese momento que me doy cuenta, me fui con su esposa hasta los juzgados”, sostiene Aida.

A Vidal, el Ministerio Público lo acusa de cometer los delitos de crimen organizado, tortura, secuestro simple, entorpecimiento de servicio público, robo agravado y lesiones psicológicas graves en perjuicio de José Antonio Palacios Velásquez y José Roberto Castro Flores, ambos militantes sandinistas y trabajadores de la Alcaldía. Junto a él está siendo también procesado Pedro José Flores Álvarez, de 58 años.

En la audiencia preliminar que se les efectuó a ambos, la judicial que estuvo a cargo giró también orden de captura contra Sebastián González Rocha, José Vidal Abud Jirón, Pedro Rafael Chong Gago, Denia Villavicencio Flores, Sergio González, Ismael Calderón y Jeison Antonio Canizales Hernández.

Vidal tiene 26 años y trabajaba como cobrador en la Cooperativa Obreros del Volante (Codevo), la cual presta el servicio de transporte de interlocales con destino a Jinotepe –Managua, por la vía de El Crucero. Su jornada laboral iniciaba a las 4:00 de la mañana y finalizaba a eso de las 8:00 de la noche. “Mi hijo nunca se ha metido a ninguna protesta, su protesta siempre fue ir a trabajar a pesar que no tiene hijos que mantener”, dice Aida.

Si rastro

Sobre Jeison, quien tiene 22 años, su familia no se sabe nada de su paradero. Él estudiaba la carrera de contabilidad en una escuela técnica de Jinotepe y el día que desapareció vestía una camisa de color negro, pantalón color azul y zapatos blancos.

Lo último que Jeison le dijo a su mamá es que iba a buscar a su esposa Cecilia Paredes, al barrio Madre Villa Proletaria, en Jinotepe, pero nunca llegó a la casa de esta.

Aida guarda y contempla la foto de bachillerato de Jeison y aunque ya pasó un mes, no se atreve a pensar lo peor. Ya lo buscó en los hospitales y cárceles de Carazo y Managua, inclusive en El Chipote, pero le dicen que no lo tienen en lista.

Las esperanzas de encontrarlo y de poder comunicarse con él siempre las mantiene vivas. “Ese día que empezaron los disparos él estaba dormido y me dijo que iba ir a ver a su esposa, esa fue la última vez que le vi su rostro”, recuerda Aida.

Con su voz entrecortada, Aida dice: “Me sigo preguntando ¿qué pasó?, me siento impotente de tanta injusticia que comete este gobierno. Pregunto por un lado y me lo niegan, y de ajuste se llevan a mi otro hijo, quien es inocente, estoy a la voluntad de Dios”.

Vio a hijo

Este martes Aida pudo ver a su hijo Vidal y le llevó su almuerzo. “Él me comentó que está bien golpeado, pero no tiene señas. Me dijo que lo intimidaron y que le preguntan ¿dónde están las armas?”.

Mientras continúa la conversación, se le vuelve a truncar la voz y le salen lágrimas porque le cuesta creer que su hijo siendo inocente, esté preso. “De lo que lo acusan también es de un supuesto secuestro, pero ese día él andaba trabajando y tengo muchas pruebas que las vamos a presentar en juicio, solo espero en Dios”.

La casa de Aida no ha dejado de ser asediada por policías y con la situación que atraviesa con sus hijos asegura que su vida ha cambiado. “Ya no hay paz, no hay tranquilidad y los niños (sus nietos) viven traumatizados, ya no quieren ir a clases”, expresa.

Aida tiene cuatros hijos que le ayudaban en los gastos del hogar, los otros dos por temor a ser apresados, evitan llegar a su casa.

Cree en su inocencia

Alba Ortiz, de 33 años, es la esposa de Vidal, quien también da fe que él se ha dedicado siempre a su trabajo. Él día que lo detuvieron, ella andaba haciendo un mandado.

Ortiz cree en su inocencia y refiere Vidal nunca pensó en huir, porque no ha cometido ningún delito.

“Él dice que no quiere estar ahí (en la cárcel) y que es injusto, porque no ha hecho nada malo. No conoce a los afectados, ni al otro señor que también está siendo acusado”, dijo Ortiz.

Ortiz le hace un llamado al presidente y vicepresidenta designados por el poder electoral, Daniel Ortega y Rosario Murillo: “Por favor miren bien a quién se están llevando y que suelten a este hombre, porque él es inocente a como muchos otros”.