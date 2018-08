Rectores de facto en la UNAN-Managua intentan controlar a estudiantes rebeldes

Desde el pasado 27 de junio debieron realizarse las elecciones de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), pero esto no ha sido posible hasta el momento y tampoco hay una intención clara de llamar a una elección, es por este motivo que los estudiantes que se atrincheraron en la universidad desconocen la autoridad de la rectora Ramona Rodríguez y el vicerrector Jaime López Lowery, quienes están mandando de facto.

De acuerdo con información publicada en la página web de la UNAN-Managua, Rodríguez y López Lowery presentaron su candidatura el pasado 22 de enero para la elección que se pretendía realizar en junio. Las nuevas autoridade de la UNAN-Managua debieron asumir el cargo el pasado 06 de julio y luego proceder a las elecciones de Directores de Departamentos Docentes y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN).

El catedrático Freddy Quezada, quien fue despedido de la UNAN-Managua el pasado 30 de julio, argumentó que ante la falta de legitimidad de las autoridades de esa Universidad, todas sus órdenes y memorandos tienen un efecto legal nulo.

“Todas las autoridades de la UNAN-Managua, incluyendo las autoridades de UNEN, tienen sus periodos vencidos, tienen un mes que se les venció, de tal manera que en términos jurídicos la UNAN está acéfala, sin elecciones legítimas, ellos tienen que convocar a elecciones de autoridades superiores, autoridades estudiantiles para poder recuperar esa legalidad y esa legitimidad, que son cosas distintas”, dijo Quezada.

Jonathan López, uno de los estudiantes atrincherados de la UNAN-Managua, explicó que la universidad aún no los ha llamado a clases, pero que ellos están valorando la posibilidad de declararse en desobediencia estudiantil como lo hicieron los estudiantes de la UNAN-León, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT).

“Nosotros simplemente no reconocemos a Ramona Rodríguez como rectora de UNAN-Managua debido a que su plazo como rectora ha vencido y no se han hecho elecciones… el hecho que ella siga como rectora no es correcto, es invalido, ilegítimo y peor aún que sea presidenta del CNU (Consejo Nacional de Universidades) ya que para tener ese puesto se necesita ser rector de una universidad”, expresó López.

Quien sí está en pleno ejercicio de su cargo es la rectora de la UNAN-León, Flor de María Valle, quien ya convocó a clases, pero la mayoría de los estudiante decidieron no regresar a esa alma mater en protesta por la forma en que el Gobierno ha reprimido las manifestaciones.

Por otro lado, la secretaría general de la Universidad Nacional Agraria (UNA) convocó a clases a los alumnos deL turno sabatino y dominical. Además, hizo un llamado a los estudiantes de posgrados y maestrías para coordinar la calendarización de las clases.

El recinto central de la UNA, ubicado en la Carretera Norte de Managua, permaneció tomado parcialmente por los estudiantes hasta el pasado 14 de julio, día que los jóvenes decidieron desalojar el recinto universitario ante el brutal ataque perpetrado por la Policía Nacional y paramilitares contra los estudiantes atrincherados en la UNAN-Managua.