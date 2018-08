Familiares y amigos de Bayardo José Siles Rodríguez, realizaron un plantón la tarde de este jueves en el atrio de la catedral San Pedro Apóstol en Matagalpa, para exigir la liberación del universitario que fue detenido por la Policía cuando viajaba hacia Costa Rica.

Siles, de 27 años, iba con unos amigos en un bus hacia Costa Rica, pero una vez en la frontera, aproximadamente a las 10:00 a.m. de este jueves, la Policía subió a la unidad de transporte para realizarle preguntas.

“Lo bajaron y le dijeron a los del bus que solo le iban a hacer unas preguntas y que le garantizarían el viaje en el próximo bus”, relató uno de los amigos de Siles.

Iba legal

Evelyn Siles Rodríguez, hermana del universitario, contó que “él iba legal porque no ha hecho nada malo, él no es ningún delincuente y no pensó nunca que lo iban a detener, pero del grupo con el que iba solo a él lo bajaron”.

Aunque dijeron que le permitirían continuar con el viaje, los policías presuntamente trasladaron al muchacho a Managua.

“Lo que le está pasando a mi hermano es injusto, porque no ha hecho nada malo… pero sabemos y confiamos en Dios que lo van a regresar”, dijo Evelyn sin poder contener el llanto.

Desde adolescente, Bayardo Siles ha sido activista de derechos humanos y principalmente de los derechos de la niñez y la adolescencia. Actualmente, cursaba el cuarto año de la carrera de trabajo social en la Facultad Regional Multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en la ciudad de Matagalpa.