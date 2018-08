Dennis Martínez: “Bartolo Colón merece tener ahora el récord”

Cuando los años pasan, los éxitos tienen un significado emotivo que escapa a una simple enumeración de victorias o reveses. Dennis Martínez lo ha comprobado. Ha echado un vistazo a lo que hizo y le gusta lo que observa en retrospectiva.

Quizá por eso no sintió que se le movió el piso la noche del martes, cuando su registro de más victorias para un lanzador latino, fue superado por el longevo tirador dominicano Bartolo Colón, quien elevó el récord a 246 triunfos.

“Estoy contento por Bartolo. Se lo merece. He visto el gran esfuerzo que ha hecho a través de su carrera, sobreponiéndose a lesiones y otros inconvenientes, dando lo mejor de sí cada día. Dios nos bendice a cada uno y ahora le toca a Colón recoger lo suyo”, dice Dennis desde Miami.

Martínez se situó en la cima de los lanzadores latinos la noche del 7 de agosto de 1998, cuando en faena de relevo se apuntó su victoria 244 ante los Gigantes 7-5, dejando atrás el récord de 243 triunfos de Juan Marichal, quien lo había establecido en la campaña de 1974.

“Aquella noche me sentí alegre y orgulloso, pero no un orgullo que tiene que ver con el ego, sino con el entusiasmo que sabés que eso genera en tu país y comprendí que los récords están ahí para motivar a los que vienen atrás y te obligan a ser mejor”, asegura Dennis.

El granadino no fue propiamente alguien pendiente de los récords. Es más, Martínez estaba en el retiro tras la campaña final de su contrato con Cleveland en 1996, cuando escuchó sobre el registro de Marichal, así que trató de ponerse en forma, para ir en busca de la proeza.

“Cuando escuché lo de Marichal, sentí una gran motivación de seguir y pasé por Seattle antes de terminar en Atlanta, donde lo logré. Es más, yo no supe que me faltaba un out para llegar a 4 mil innings, si no, lo hubiera buscado aunque fuera con la zurda”, afirma.

Dennis impuso su registro en su temporada 23, cuando tenía 44 años. Colón lo consigue en su campaña 21, a sus 45 años. El nica sabe por lo que ha pasado Bartolo, así que eso hace que aprecie más todo el esfuerzo del quisqueyano, quien ahora pretende ser el dominicano con más innings lanzados.

“No es fácil hacerlo a esa edad. Ya la bola no se mueve como antes. No hablo solo de la velocidad, sino de sus quiebres. Así que lo que ha hecho Bartolo es admirable. Y con su récord, indudablemente va a motivar a otros lanzadores latinos más para ir en busca de la nueva marca”, aseguró el nicaragüense.

“Voy a llamar a Bartolo”

Bartolo Colón era un nombre que sonaba duro, como su recta, en las Menores. cuando Dennis Martínez salió de Cleveland tras el año 1996.

Colón debutó en 1997 y pronto se hizo notar con una hilera de cinco años con al menos 14 triunfos.

”Ha tenido una gran carrera y ver que logra el récord es un premio a su esfuerzo”, dice Martínez.

”Voy a llamar a Bartolo para felicitarlo, creo que es lo menos que puedo hacer después de lo que ha conseguido”, asegura el pinolero.

”Cuando vas en pos de un récord hay presión, aunque no nos gusta admitirlo, quizá por eso Colón se llevó algunos días para establecer el nuevo registro, pero lo logró y no nos queda más que saludarlo y desearle más victorias aún”, dijo.