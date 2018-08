Roniel Raudes descarta cirugía Tommy John y quiere lanzar en Nicaragua

En un año plagado de lesiones para los nicaragüenses, Roniel Raudes fue en un momento un candidato para realizarse la cirugía Tommy John, sin embargo el descanso de casi dos meses a su brazo, las terapias y las medicinas alternativas, tienen recuperado al cotizado prospecto granadino de los Medias Rojas de Boston.

“Si Dios quiere la próxima semana comienzo a soltar a brazo”, apunta Raudes desde Fort Myers, en la Florida, en donde está el campamento de los Medias Rojas.

“Me siento recuperado. No tengo dolor en mi codo, en la próxima semana comienzo a tirar al suave y en este momento creo la cirugía está descartada”, afirma el espigado tirador derecho de 20 años de edad que lanzó por última vez el 8 de junio en Clase A fuerte.

Necesita lanzar en una liga invernal

Debido a que es uno de los principales prospectos de Boston, Raudes ha estado restringido de lanzar en la Liga Profesional de Nicaragua, pero este año podría ser diferente, porque necesitará recuperar el tiempo perdido.

“Este año espero que me dejen lanzar en Nicaragua. De hecho, sé que voy a jugar en algún lado porque tengo que recuperar los innings que no he tirado aquí, pero me gustaría hacerlo en Nicaragua, ante mi familia y mi gente. Fue muy bonito para mí lanzar con la Selección en los Juegos Centroamericanos y si hay Liga Profesional este año, creo que me darían el permiso para jugar allá”, explicó Raudes.

Lea además: Roniel Raudes y Jonathan Loáisiga emocionaron en su debut en el spring training de las Grandes Ligas.

Hasta el momento no hay certeza si habrá Liga de Beisbol Profesional en nuestro país, debido a las condiciones actuales, pero si se arma, Raudes sería uno de los grandes atractivos.

El granadino es uno de los peloteros profesionales nicaragüenses más activos en las redes sociales y un Facebook live en conjunto con el bigleaguer Jonathan Loáisiga, reveló hace algunas semanas que al no estar Granada en la Liga Profesional, entonces le gustaría jugar con el Bóer.