Represión orteguista deja a los hoteles sin huéspedes y con reservaciones canceladas

La depresión económica que sufre Nicaragua, a raíz del estallido de la violencia y represión gubernamental desde el 18 de abril, ha convertido a todos los hoteles de Nicaragua en verdaderos edificios fantasmas o bien en sitios de refugio laboral ante la creciente inseguridad, principalmente en Managua.

Hasta este miércoles la ocupación promedio del sector hotelero, principalmente los grandes que operan en Managua, estaba por debajo del 18 por ciento, un nivel no visto en décadas y pese a que el presidente designado Daniel Ortega afirmó la semana pasada que el turismo se había recuperado en un 50 por ciento desde el estallido de la crisis.

Ortega luce desesperado por convencer al mundo que la normalidad ha retornado a Nicaragua, para de una vez aplacar las demandas nacionales internacionales de reformas electorales y adelanto de elecciones tras provocar la muerte de más de cuatrocientos nicaragüenses, la mayoría con armas de fuego de policías y paramilitares organizados por el Gobierno para reprimir.

Álvaro Diéguez, presidente de la Asociación de Hoteles de Nicaragua, señaló que los hoteles importantes de Nicaragua tienen ocupaciones mínimas y que si no fuera porque algunas compañías de call center, que generalmente operan de noche, han contratado habitaciones para que sus trabajadores nocturnos funcionen desde allí, la ocupación sería nula.

Pero lo que más preocupa a la industria hotelera, cuya ocupación promedio siempre estuvo por encima del 60 por ciento hasta marzo, es que sus clientes también están cancelando las reservaciones que tenían en 2019, tras perder las que tenían entre mayo y diciembre de este año.

“Lo que viene son cancelaciones, tras cancelaciones. Está viniendo un poco de (turistas) corporativos para ver cómo están sus negocios o empresas (en Nicaragua), pero es el mínimo que está llegando, que son los ocho o diez cuartos que tenemos ocupados en cada hotel“, afirmó Diéguez.

Para tener una radiografía más clara de la situación del sector hotelero en Nicaragua, Diéguez explica que uno de los hoteles más grandes de Managua tiene 157 habitaciones, de las cuales 15 están ocupadas y el resto clausuradas. Otro hotel, siempre en Managua, tiene 104 habitaciones y tiene entre cinco y siete ocupadas.

Los restaurantes de los hoteles están vacíos y una gran parte del personal tiene contratos suspendidos, otros han pasado a engrosar los setenta mil puestos de trabajo que se han destruido en el sector turismo desde el inicio de la crisis, precisa.

“Hay hoteles que han estado hospedando call centers. Hay call centers que han estado contratando hoteles para hospedar a sus empleados y eso es lo que hace el promedio del 18 por ciento, pero si no fuera por eso la ocupación se mantuviera en el 10 o 12 por ciento“, precisa Diéguez.

Según datos del Instituto Nicaragüense de Turismo, en el país operan 388 hoteles, de los cuales doce son cinco estrellas y 37 cuatro estrellas. En total, estos locales ofrecen 8,911 habitaciones.

En mayo, el Índice Mensual de la Actividad Económica del sector hoteles y restaurantes cayó 35.9 por ciento, peor al 25.6 por ciento en abril y aún más grave comparado con el crecimiento del 5.6 por ciento que experimentó el sector en mayo del año pasado.

Huéspedes encerrados

Diéguez coincidió con el presidente la Cámara Nicaragüense de Restaurantes y similares, René Hauser, de que la vida nocturna continúa sin recuperarse en Nicaragua. “Los restaurantes de los hoteles por las noches están vacíos, los huéspedes que hay en los hoteles son los que cenan, pero para nada llega gente de afuera“, indicó.

Además Diéguez señaló que antes los huéspedes de la zona céntrica de Managua optaban por comer en los locales alrededores de los hoteles, pero “ahora el poco cliente que hay come en el hotel, los pocos que hay no salen a los restaurantes, porque ya en la noche todo mundo sabe que no puede salir de noche”.

Esta situación estaría golpeando la zona nocturna conocida como Zona Rosa, donde algunos locales han sido puesto en venta o en renta.

Si los hoteles grandes están con pérdidas económicas por estar operando con bajo nivel de ocupación, ¿por qué no cierran? “Porque tenemos franquicias y como imagen no es así nomás de cerrar una compañía. Nosotros como Hilton queremos mantener el nombre hasta el final. Si nosotros cerramos, perdemos imagen y podemos perder cliente a futuro cuando la situación empiece a mejorar, que es lo que todos estamos esperando“, dijo.

Diéguez admite que no visualizan a “lo inmediato” un retorno a la estabilidad del sector, esto debido a “las cancelaciones que tenemos y vamos teniendo, incluso las que teníamos para el año pasado”, esto pese a que algunas empresas han empezado a contratar locales para eventos matutinos, pero que no generan gran ingreso para un hotel respecto a cuando se reserva una habitación.

Tener un huésped les da aliento

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur), por su lado, estima que el 80 por ciento de los pequeños hoteles seguían cerrados, lo que denota que la crisis ha golpeado con más fuerza a este segmento del sector hotelero.

René Sándigo, vicepresidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Nicaragua (Hopen), explicó dada la situación actual el turismo aún no levanta cabeza en Granada, pese a que julio y agosto es la temporada alta de captación de turistas europeos y norteamericanos.

"El inicio de agosto está sintiendo efectos de junio y julio, todavía más profundo en los hoteles de cuatro estrellas; por ejemplo, yo soy el gerente del Hotel Real La Merced y acabamos de pasar las dos últimas semanas sin un solo huésped, entonces fue como nuestro periodo más largo desde que iniciamos operación hace cuatro años sin tener un solo huésped; por fin tuvimos un huésped el sábado, lo que fue un aliento", dijo Sándigo.

Menos viajeros

A los hoteles llegan principalmente turistas con alto poder adquisitivo, los que en su mayoría han ingresado vía aérea. Al respecto, según las últimas cifras que se conocieron de la Empresa Administradora de Aeropuertos, en el primer semestre Nicaragua había dejado de recibir 82,190 viajeros internacionales, siendo junio el peor mes desde la crisis.

Solo en ese mes, ingresaron por el aeropuerto 19,990 pasajeros, cifra que representa una reducción 43,718 con respecto a igual mes del año pasado.

El Gobierno de Nicaragua ya admitió que el sector hoteles y restaurante será uno de los más golpeados por la crisis al finalizar el año.