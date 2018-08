Gobierno orteguista normaliza las tomas de tierras en toda Nicaragua

Mientras el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo dice que todo está volviendo a la “normalidad” en el país, los tomatierras se afianzan en propiedades privadas y hasta afirman que están en proceso de “legalizar” las tierras mal habidas con las alcaldías bajo control del orteguismo.

En algunos lugares incluso los precaristas organizados por secretarios políticos orteguistas ya tienen agua potable, energía eléctrica, caminos y pequeñas construcciones, donde ondean las banderas del partido de gobierno.

Por ejemplo, la gente que invadió cuarenta manzanas de tierras ubicadas en el kilómetro 17 de la carretera a El Trapiche, en Tipitapa, dijo que ya están censados, listos para empezar el trámite de legalización con ayuda de las instituciones estatales.

“La organización (partido Frente Sandinista) ya pasó censando, ya no hay lotes para personas nuevas, incluso hasta se les quitó lote a quienes no venían a cuidarlos, porque ya vamos al proceso de legalización”, dijo una de las beneficiadas en el sector El Trapiche.

Otros invasores que ya van más avanzados en su proceso de legalización de terrenos son los que levantaron champas en los terrenos sobre la pista Suburbana, en Managua, quienes afirmaron que ya estaban en proceso de legalización ante la Alcaldía de Managua en julio pasado, e incluso andaban buscando la “negativa de bienes” en el Registro Público de la Propiedad y Mercantil de Managua, para cumplir con requisitos solicitados por abogados que les llevan el trámite.

Invasión con armados

Las invasiones de propiedades privadas iniciaron a finales de abril de 2018, tras el divorcio entre el gobierno de Daniel Ortega y la empresa privada, que se sumó al Diálogo Nacional con los autoconvocados.

Entre mayo y junio la toma de tierra se intensificó en varios departamentos como Managua, Chinandega, Estelí, León, Matagalpa y otros, incluso hubo invasiones violentas con uso de encapuchados fuertemente armados, tal es el caso de la invasión a 14 manzanas de tierra del Grupo Coen sobre la pista Gean Paul Genie en la capital.

Según han sostenido empresarios, la invasión de tierras no es más que una estrategia del Gobierno en represalia contra productores y empresarios por separarse de la fórmula “empresa privada y Gobierno”, desde que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) no respaldó las reformas a la Ley del INSS y luego por respaldar las protestas cívicas que iniciaron el 18 de abril.

Venta de lotes

Quienes están a la cabeza de las tomas de tierras son secretarios políticos del partido de gobierno, así lo han afirmado los invasores en distintos lugares que se les ha consultado e incluso han manifestado que es una forma de pago por andar “desmontando tranques y barricadas de los autoconvocados”, que ellos llaman “golpistas”, por protestar contra el régimen sanguinario de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Incluso se ha visto cartas públicas donde solicitan el servicio de agua potable en los nuevos asentamientos.

Otros tienen necesidad

Algunos pobladores de escasos recursos manifestaron que llegan a tomar un terreno por necesidad de tener una casa propia, porque viven alquilando, pero otros llegan para acaparar un lote y luego venderlo.

“Un líder de barrio dijo que podíamos ir a tomar un terreno y me vine, porque no es fácil vivir pagando alquiler y con el desempleo uno ya ni tiene para la mensualidad. No crea que es fácil, aquí venimos expuestas a todo: picaduras de zancudos, lluvias y hasta perder lo poco que tenemos”, dijo una señora que es madre soltera.

Cada lote mide 10 varas de frente por 30 de fondo.

“Aquí estaban vendiendo un lote en 400 dólares, de los que están cerca de la carretera”, dijo otro tomatierra.