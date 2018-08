Grupo de la OEA actuará con o sin aceptación de Ortega

La negativa del presidente designado Daniel Ortega Saavedra de no recibir al Grupo de Trabajo para Nicaragua, conformado por doce países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), traería severas consecuencias al régimen de Ortega, según coinciden los exdiplomáticos nicaragüenses Norman Caldera y José Pallais Arana.

“El Grupo de Trabajo delegado por esos países que integran la OEA puede trabajar sobre la crisis de Nicaragua con o sin la autorización de Ortega. Pero, incluso, pueden trabajar desde fuera del país estableciendo contactos con otras organizaciones acá en el país”, explicó el excanciller Norman Caldera.

Sin embargo, Caldera asegura que la negativa de Ortega a cumplir con las resoluciones de la OEA, lo llevará a más sanciones que podrían ser desde el aspecto financiero hasta el aislamiento de la comunidad internacional y la aplicación de la Carta Democrática.

“Desacatar las resoluciones de la OEA, de la cual Nicaragua es miembro, traerá sanciones graves al gobierno de Ortega”, aseveró Caldera.

Pallais: “Ortega en serios problemas”

Para el exvicecanciller José Pallais Arana, Ortega no está midiendo las consecuencias “de su rebeldía y desacato diplomático”.

“Esta actitud de rebeldía de Ortega de no recibir al Grupo de Trabajo para Nicaragua se revierte contra él. Estas sanciones podrían ser la suspensión de acuerdos comerciales, suspensión de los desembolsos de los préstamos de las instituciones financieras internacionales y sanciones diplomáticas, que pasan por el retiro de embajadores y hasta ruptura diplomáticas en el peor de los casos, o sea, el aislamiento de Nicaragua ante la comunidad internacional”, advirtió Pallais.

Doce países integran el Grupo de Trabajo para Nicaragua. Así lo anunció este jueves la presidenta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Rita Hernández Bolaños, en cumplimiento a la resolución aprobada por esa instancia el pasado 2 de agosto, con el propósito de encontrar una salida pacífica a la crisis política en Nicaragua, que inició el 18 de abril reciente.

La resolución que ordena la integración del Grupo de Trabajo para Nicaragua fue aprobada por veinte países.

El Grupo de Trabajo lo integran: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guyana, Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Perú, Costa Rica y México, que han expresado que la situación de represión en Nicaragua es grave y se debe buscar una salida.

Inútil rabieta de Ortega

Al igual que el excanciller Caldera, Pallais afirma que el Grupo de Trabajo para Nicaragua, al cual Ortega ha dicho no recibirá por considerarlo injerencista, tiene muchas opciones para poder realizar su trabajo desde el exterior.

“Ortega no tiene la capacidad de paralizar la labor del Grupo de Trabajo para Nicaragua. Este grupo desde el extranjero puede hacer su trabajo con la CIDH, con la ONU, con el SICA, con el Consejo de Seguridad. De modo, que Ortega no tiene ninguna fortaleza para bloquear el trabajo de la OEA”, aclaró Pallais.