Erasmo Ramírez regresa a Grandes Ligas e impresiona con cinco ceros

El bullpen de los Marineros de Seattle despojó a Erasmo Ramírez de una victoria frente a los Astros de Houston en su regreso a las Grandes Ligas, pero nadie borró la gran impresión que dejó el nica con cinco entradas de tres hits, ninguna carrera, sin bases y tres ponches, cerrando con un formidable scone en el quinto episodio, al escapar de llenas sin out.

Erasmo dejó el juego ganado 1-0, superando en un duelo de picheo a Dallas Keuchel, y los Marineros ampliaron la ventaja a dos en el séptimo con jonrón de Mike Zunino, sin embargo los Astros le dieron vuelta al marcador 3-2 en el octavo ante los relevistas James Pazos y Nick Vincent, acabando con lo que parecía ser un retorno perfecto para el nica, quien no tiraba en las Mayores desde el 27 de abril, debido a una lesión en el músculo redondo mayor, cerca de su axila derecha.

Lo que quedó claro es que Erasmo puede llenar el puesto en la rotación de Félix Hernández, quien fue movido al bullpen al atravesar una terrible campaña. Seattle necesita la ayuda del pinolero para meterse a los playoffs.

Erasmo estuvo controlado y dominante, recurriendo primordialmente a la localización de su bola rápida, que lo llevó a retirar a 12 de los primeros 13 bateadores que enfrentó. Un imparable de Marwin González en el segundo, era todo el daño en su contra y llegó al quinto inning con una hilera de ocho bateadores puesto fuera.

No obstante, González volvió a descifrar al nica en el quinto y Josh Reddick se unió a la fiesta con un sencillo, y de pronto la gran actuación del nica parecía derrumbarse cuando el tercera base Kyle Seager no pudo con un batazo de Tyler White, lo que congestionó las colchonetas sin out.

Al tratarse de apenas su primera apertura viniendo de la lista de lesionados, Erasmo tenía un límite de lanzamientos y tenía que resolver la situación rápidamente para no salir explotado.

Entonces, el rivense se creció y dejó paralizado en el plato al novato Kyle Tucker con una recta de dos costuras de 92 millas por hora, para conseguir el primer out, y luego Martín Maldonado dio una rola al campo corto para una cómoda jugada de doble play que sacó del hoyo al nica, quien ya no apareció en el sexto, al reunir 79 disparos en su conteo.

Erasmo estaba camino a su primera victoria del año, hasta que Houston se reveló en el octavo. Los Marineros tampoco se quedaron quietos y con un cuadrangular de Ryon Healy, empataron 3-3 en el noveno y enviaron el juego a extrainnings, para rematar en el décimo y ganar 4-3.

Aunque no ganó, Erasmo mejoró sus cifras. En tres juegos esta temporada, tiene balance de 0-2 y bajó su efectividad de 10.24 a 6.75, por 11 carreras limpias en 14.2 entradas, con 17 hits en contra, siete jonrones, una base y nueve ponches.

La siguiente salida del nica será el sábado en Los Ángeles, contra los Dodgers.