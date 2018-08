Ellos son solo algunos de los presos políticos en Nicaragua

Crimen organizado, terrorismo, incendio y secuestro son los cargos de los que acusan a los ciudadanos detenidos por participar en protestas contra el régimen de Daniel Ortega. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) estima unos 132 presos políticos detenidos de forma ilegal. Estos son algunos de los rostros conocidos.

Medardo Mairena y Pedro Mena

Ambos integrantes del Movimiento Campesino de Nicaragua. Mairena también era miembro del Diálogo Nacional. Fueron detenidos el 13 de julio en el Aeropuerto Internacional de Managua y hasta el 17 de julio los llevaron a los juzgados de la capital donde les realizaron audiencia a puerta cerrada. Según acusación de la Fiscalía, Mairena es jefe de un “grupo criminal” que planificó y orientó actos ilícitos, entre estos la muerte de 4 oficiales y un profesor en Morrito. La CPDH dio a conocer que los detenidos sufren torturas en la Modelo. El contacto con sus familiares ha sido casi nulo.

Cristhian Fajardo y María Adilia Peralta

Él administrador de empresas de 37 años y ella abogada de 30. El matrimonio fue detenido por miembros del Ejército en Peñas Blancas, el 22 de julio, cuando intentaban cruzar la frontera. Y el 28 de julio los llevaron a los Juzgados de Managua bajo fuerte resguardo policial. Antes de ser capturado, paramilitares quemaron un hotel propiedad de Fajardo y ya habían puesto un precio de 50 mil córdobas por su cabeza, por ser dirigente del Movimiento 19 de Abril en Masaya. Entre otros delitos, la Fiscalía señaló que la pareja obtenía financiamiento de personas organizadas y radicadas en EE. UU. A simple vista, no han recibido maltrato físico en El Chipote.

Brandon Lovo y Glen Slate

De 18 y 20 años respectivamente. Originarios de Bluefields, acusados de asesinar al periodista Ángel Gahona, el 21 de abril cuando este realizaba una transmisión en vivo en Facebook. La audiencia inicial se realizó a puerta cerrada el 18 de mayo en los juzgados de Managua. Según publicaciones de LA PRENSA, la acusación y elementos que ha presentado la Fiscalía son contradictorios. El caso se ha extendido, Nelson Cortez y Amy García, abogados defensores, han denunciado ilegalidades en el proceso judicial. Por ejemplo: el juez no permitió que peritos independientes participaran en la prueba de balística del arma hechiza utilizada presuntamente en el crimen. El juicio dará inicio el 14 de agosto.

Irlanda Jerez

Odontóloga de profesión y líder de los comerciantes autoconvocados del Mercado Oriental. Detenida por policías y encapuchados en el sector de la rotonda Cristo Rey, el 18 de julio, después de participar en una conferencia donde anunciaron actividades de protesta contra del gobierno Ortega-Murillo. No obstante, un comunicado del Poder Judicial asegura que la detención de Jerez fue por un caso de 2016, cuando fue declarada culpable por los delitos de fraude y estelionato. Hasta este 7 de agosto sus familiares pudieron verla en el Sistema Penitenciario Nacional La Esperanza e informaron que Jerez no está recibiendo alimentos por decisión propia, como una forma de protesta. No presenta huella de tortura física.

