Pese a las amenazas de expulsión por parte de docentes y autoridades del Ministerio de Educación (Mined) en Jinotega, varios estudiantes de secundaria protestaron frente a sus centros de estudios en repudio a los despidos arbitrarios de los que han sido víctimas docentes por apoyar las protestas en contra de la represión desatada por gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los estudiantes llegaron con sus uniformes, mochilas, banderas y pancartas para mostrar su inconformidad por el actuar de las autoridades del Mined, quienes despidieron a los profesores con la excusa de haber violado la Ley de la Carrera del Docente, en el artículo donde se estipula que estos pueden ser sancionados por cualquier conducta que contrarie gravemente la ética profesional.

“Quisimos hacer un plantón la semana pasada, pero como lo anunciamos, los profesores brincaron diciendo que habíamos utilizado su escudo sin pedir permiso, que existía la Ley de Derecho de Autor, y ese día vino la delegada del Mined, ahí anduvieron queriendo amenazarnos, diciendo que nos iban a expulsar si hacíamos cualquier actividad azul y blanco, por eso varios muchachos no se presentaron hoy, después no nos quisieron dejar salir mientras los demás se fueron a poner en frente del portón”, mencionó uno de los estudiantes del Instituto Nacional Benjamín Zeledón de Jinotega.

Les toman fotografías

Los jóvenes manifestantes también se ubicaron en el semáforo del Colegio Diocesano La Salle, y denunciaron que varios trabajadores de instituciones gubernamentales pasaron en vehículos tratando de identificarlos y también les tomaron fotografías. Sin embargo los estudiantes siguieron exigiendo justicia para los profesores y se desmilitaricen las calles de Jinotega, sobre todo en los alrededores de los centros educativos.

“Nosotros somos estudiantes, no somos delincuentes, andamos con mochila y con cuadernos no con pistolas como ellos, Jinotega ha estado llena de paramilitares y encapuchados que salen tranquilamente con sus AK y se ponen en las esquinas, ya estamos hartos de eso, y corrieron a nuestros maestros, los que no nos dejaban guías sandinistas y que no nos querían lavar el cerebro como los demás”, dijo una estudiante en el plantón.