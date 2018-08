“Sigo en Nicaragua y ahora con más riesgos”, afirma la “Comandante Masha”

Nahomy Urbina Marcenaro, conocida en la lucha cívica como “Comandante Masha”, aseguró que aún no ha logrado salir del país. “No logré salir de Nicaragua, sigo presa y ahora con más riesgos…”, divulgó en su cuenta personal de Facebook, tras la publicación anticipada de un video en el que declaraba estar a “salvo y fuera del país”, publicado hace unas horas.

En el video, Urbina confesó que decidió exiliarse en Costa Rica, tras una orden de captura en su contra, solicitada por el Ministerio Público, que le acusa de crimen organizado, terrorismo, robo agravado, secuestros simples, torturas y lesiones graves.

Urbina es originaria de Diriamba, Carazo, padece de cáncer linfático, diagnosticado en diciembre de 2017. Sin embargo, la enfermedad no le ha sido impedimento para que desde el 19 de abril saliera a las calles a exigir la salida de Daniel Ortega del poder y atrincherarse en el tranque del colegio San José en Jinotepe, donde hizo muchas amistades.

“No sé con qué objetivo me quieren tener presa, ya no hay casas de seguridad, me alejaron de mis compañeros y creo que se están cerrando cada vez más las oportunidades de salir del país. Sino salgo ahorita, me pueden agarrar y me pueden encarcelar injustamente”, dijo la diriambina en la entrevista que le hicieron.

Embarazada

Presuntamente el video debía publicarse hasta que la “Comandante Masha” estuviera fuera del país, pero quien le hizo la entrevista no se cercioró de esto e hizo inmediatamente viral las declaraciones, en las que Urbina informó además que “está embarazada” y que esa es otra de las razones que la motivaron para tratar de abandonar Nicaragua, porque no quiere que su bebé que lleva en su vientre, corra el mismo peligro que ella.

En esa entrevista, la joven de 21 años dijo que no encuentra respuestas porqué el gobierno se quiere ensañar con ella. “No sé qué tipo de amenazas soy para ellos, lo único que he hecho es salir a gritar y a pedir justicia a como muchos, no sé qué tanto miedo me tienen …”, cuestionó.

