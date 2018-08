Zona de Strikes: Big leaguers nicas comienzan a levantarse

Qué saludable el regreso de Erasmo Ramírez a las Ligas Mayores con cinco ceros ante el explosivo ataque de los Astros, barridos por Seattle en un inesperado desenlace.

Y aunque todavía a distancia, es también alentador apreciar los primeros pasos en el proceso de rehabilitación de Jonathan Loáisiga en las Ligas Menores con los Yanquis.

Debe ser reconfortante para los fanáticos pinoleros, quienes este año se han visto privados de vivir la emoción que genera el trabajo de los nicas en las Grandes Ligas.

Este año no pudo ser peor para nuestros big leaguers. Saltaron de una lesión a otra y cada caso parecía peor que el anterior, hasta el extremo que no quedó ni uno en pie.

JC Ramírez necesitó cirugía Tommy John y perdió el año. Erasmo se lastimó el torso primero y después el hombro. Y a Loáisiga se le inflamó esa misma zona. (el hombro).

Y como para que no quedara nadie en pie, Cheslor Cuthbert se lastimó la espalda y ha perdido gran parte de la campaña con los Royals, mientras Alex Blandino se fracturaba una rodilla que acabó su año.

De modo que en un momento, nos quedamos sin un solo big leaguer, como ya no has sucedido en un par de ocasiones. Pero ahí vienen los nicas levantando la frente poco a poco.

Erasmo lanzó en gran forma. Houston tiene un line up feroz y el rivense no lo dejó ni pronunciar palabra durante las cinco entradas de labor en las que no dio boletos, como acostumbra.

El aporte de Erasmo llega en un momento oportuno para Seattle, que intenta retomar el impulso inicial que lo lleve a la postemporada en medio de una lucha contra Oakland y Yanquis.

Y más abajo, en una liga de novatos, en la Costa del Golfo, Loáisiga regresó a la acción y en el breve trayecto que trabajó (1.2 inning) lanzó con poder y precisión.

Jonathan es un tirador de formidable velocidad (96-97 MPH) y buenos disparos de quiebre, pero necesita afinar su comando, para rematar a los bateadores.

Y aunque solo es el primer paso, hay muchas expectativas por descubrir qué puede aportar el pinolero en medio de un staff que por ahora carece de profundidad.

Habrá que esperar mucho por los demás nicas, pero por ahora es alentador ver brillar a Erasmo y observar cómo Loáisiga comienza a caminar poco en las Menores.

Por los demás, habrá que esperar un poco más.

