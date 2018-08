Bartolo Colón: Dennis Martínez me felicitó y Juan Marichal no

El mejor pelotero en la historia de Nicaragua, Dennis Martínez, cumplió su palabra de llamar al dominicano Bartolo Colón para felicitarlo por haber roto el récord 245 victorias para un latino en las Grandes Ligas.

“Estoy contento por Bartolo. Se lo merece (superar la marca). He visto el gran esfuerzo que ha hecho a través de su carrera, sobreponiéndose a lesiones y otros inconvenientes, dando lo mejor de sí cada día. Dios nos bendice a cada uno y ahora le toca a Colón recoger lo suyo. Lo voy a llamar para felicitarlo, creo que es lo menos que puedo hacer después de lo que ha conseguido”, le dijo Dennis a Edgard Rodríguez, de LA PRENSA, y el nica lo hizo.

“Le doy gracias a Dennis Martínez porque tres días atrás me llamó y fue algo importante para mí, algo que no hizo Juan Marichal conmigo, y Dennis si lo hizo. Me dijo que era alguien que merecía romper la marca y me siento bien contento con sus palabras”, apuntó Colón al periodista nicaragüense Roberto Pozo, quien viajó a Nueva York para cubrir la serie entre los Yanquis y los Rangers, y aprovechó la sencillez del dominicano para abordarlo tranquilamente.

Regresa trono a Dominicana

Colón se siente feliz de recuperar para República Dominicana el récord de victorias para un latino, que Dennis lo tuvo en su poder por 19 años y 363 días, y que antes perteneció al dominicano Marichal.

Sin embargo, Colón invitó a todos los latinos a sentir el récord como suyo.

“Me siento orgullo de ser el latino más ganador y a Nicaragua le doy gracias a su afición y les digo que aunque rompí el récord de Dennis, recuerden que todos somos latinos”, expresó el derecho dominicano de 45 años de edad, que todavía no sabe si se retirará al finalizar la temporada, pues aunque usted no lo crea, todavía tiene una motivación.

“Me faltan 62 innings para superar a Marichal y ser el dominicano con más entradas en las Grandes Ligas. Todavía no pienso en el retiro. Si comienzo una temporada, me gustaría terminarla, como me dijo mi mamá: su comienza algo, termínelo, así que vamos a ver qué pasa”, argumentó Colón, quien también reveló que desea dedicarle más tiempo a su familia.

Lea además: ¿Quién tuvo una mejor carrera: Dennis Martínez o Bartolo Colón?

Lo que parece un hecho es que Bartolo lanzará en República Dominicana en el próxima liga invernal. “Quiero lanzar al menos un partido en cada estadio de la liga si Dios me lo permite”, aseguró.

Dennis lo ayudó

Además del gesto de recibir una llamada de felicitación, Colón agradece a Dennis los consejos que le dio en varios momentos de su carrera.

“Cuando Dennis estaba de coach con los Astros de Houston me decía muchas cositas que me ayudaron mucho y me siento contento por el apoyo que me dio”, afirmó el derecho dominicano que ganó el premio Cy Young de la Liga Americana en 2005.

No obstante, a pesar de Cy Young y su récord de triunfos para un latino, Colón tiene en lugar especial de sus recuerdos su ascenso a las Grandes Ligas en 1997 y su regreso en 2011.

“El momento más especial de mi carrera fue cuando debuté con Cleveland en 1997 y cuando volví en 2011 con los Yanquis, gracias a la oportunidad que medio Tony Peña. Esos dos momentos son los que más recordaré”, afirmó.

Lo más impresionante de Colón a esta altura de su carrera, es que sobrevive en el mejor beisbol del mundo con una bola rápida que apenas toca las 90 millas por hora, pero que va dirigida al punto débil de cada bateador.

“Ahora dependo de mi recta y mi sinker. Antes tiraba duro y además tenía slider, curva y cambio, pero ahora me siento mejor porque pongo la bola donde quiero”.