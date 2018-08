Invaden y roban en finca de la UCA en Carretera Nueva a León

La granja experimental La Polvosa, propiedad de la Universidad Centroamericana (UCA), ubicada en el kilómetro 21.5 sobre la Carretera Nueva a León, fue invadida el sábado 11 de agosto a eso de las 4:30 de la tarde y desalojada por la Policía este 12 de agosto, en horas del mediodía.

Fueron casi veinte horas de zozobra y negociación que vivió el cuidador Juan Carlos Polanco López.

El cuidador de la finca, junto a su familia, se encontraba con unas amistades que estaban de visita en la casa albergue donde otros vigilantes descansaban.

A los tomatierras, que eran unas 180 personas, los llegaron a dejar en tres camiones. Iban armados con machetes, tubos lanzamorteros, armas hechizas y una escopeta, relató Polanco.

“Uno identificado como el Comando me dijo ‘te voy a dar cinco manzanas de tierra, pero me vas a entregar la finca. Ahora están secuestrados y me vas a dar el arma que tenés’”, contó el cuidador.

Los líderes de los invasores entraron a requisar la casa del cuidador y se robaron un rifle 22, una escopeta, dos cadenas de plata y seis teléfonos de todos los que estaban secuestrados.

“Cuando cayó la noche me dijeron que debía dormir con la puerta abierta y la luz encendida, mientras ellos ya se habían lotificado la parte de enfrente de la finca que está a la orilla de la carretera y permanecían en sus puntos. Yo les dije que la propiedad era privada y que no me iba a oponer a que se la tomaran, porque ahí estaba mi familia”, agregó Polanco.

377 manzanas

La noche fue eterna para esta familia. Unos invasores comentaban que andaban apoyados por la Policía, pero otros decían que debían irse porque la propiedad es privada y no querían problemas con la Policía. Una parte de gente no amaneció en la finca, solo los que parecían líderes.

Los tomatierras querían que el cuidador se saliera de la casa y se moviera con todas sus cosas hacia otro punto de la propiedad de 377 manzanas de tierra, pero este los convenció de que no podía.

La esposa del cuidador había logrado mandar un mensaje al jefe de su marido, informando sobre la situación, y a eso de las 11:30 de la mañana llegaron siete patrullas de la Policía con varios oficiales y arrestaron a tres de los tomatierras. El restó huyó.

Polanco relató que hace quince días otros tomatierras que andaban en buses quisieron invadir otra parte de la finca La Polvosa, por el lado de San Andrés, y estos le dijeron que andaban mandados por el gobierno del comandante Daniel Ortega, quien presuntamente les prometió legalizar todas las tierras invadidas este mes, pero en esa ocasión se fueron.

Sobre la misma Carretera Nueva a León, en el kilómetro 17, cientos de tomatierras invadieron la antigua finca La Praga y bautizaron el asentamiento ilegal con el nombre de barrio 39/19, efeméride del partido de gobierno presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes los precaristas les rindieron pleitesía en unas mantas colocadas en la tierra usurpada.

Las invasiones de tierras iniciaron en mayo, después de las protestas cívicas contra el régimen de Ortega.