Lesther Alemán: “La orden es desaparecerme”

Lesther Alemán, el estudiante que plantó cara a Daniel Ortega el pasado 16 de mayo en la inauguración del Diálogo Nacional, denuncia que el caudillo y sus seguidores tienen una obsesión hacia él y que esto pone en peligro su vida, la de amigos y familiares.

Ante la pregunta, ¿creés que Ortega tiene obsesión con vos por haberle plantado cara? Alemán responde: “La verdad es que sí, porque la amenaza que hubo (y) que a mí un informante me dijo es que ellos me quieren hacer algo. Esa es la orden que hay en la Policía; detenerme, que me van a decir algo y luego desaparecerme”, sostiene el estudiante universitario.

No se arrepiente de encarar a Ortega

Alemán, un joven delgado, con lentes grandes y a quien siempre se le ve con un libro en la mano, asegura que no se arrepiente de haberle dicho a Ortega que se rinda ante el pueblo de Nicaragua, pese al costo hacia su vida que esto pueda tener por enfrentar con osadía al poder.

“Usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, por ello, le pedimos ahorita mismo que ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de sus turbas adeptas al Gobierno”, confrontó Alemán a Ortega ese 16 de mayo, cuando el caudillo lo veía fijamente con rostro frío.

Pero luego el estudiante fue más allá y le advirtió en esa ocasión ante todas las cámaras de la televisión que la Mesa de Diálogo es para negociar su salida del poder.

“Nosotros hemos puestos los muertos, nosotros hemos puestos los desaparecidos, los que están secuestrados. Nosotros los hemos puestos. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado”, le dijo con voz fuerte y firme Alemán, al caudillo sandinista que gobierna Nicaragua desde el 2007.

Alemán, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana (UCA), sostiene que todo lo que le expresó ese 16 de mayo a Daniel Ortega fue el sentimiento de los nicaragüenses, que piden la salida del mandatario sandinista.

“No me arrepiento. A pesar de la represión y del costo que eso iba tener. Lo que sí nunca esperé es que había comentarios que decían que yo quería protagonismo. Yo creo que aquí el protagonismo es delicadísimo; en esta situación no es cuestión de juego. El que quiera aquí brillar es una amenaza total”, afirmó el estudiante universitario y miembro del Diálogo Nacional.

Aún no llega a su casa

Lesther Alemán revela que desde el inicio del Diálogo Nacional, en donde enfrentó a Daniel Ortega y su cúrculo de poder, no ha vuelto a su casa.

“Mi madre es la persona más triste en todo esto, porque yo no la veo en 11 semanas. Yo nunca fui a mi casa después del diálogo, nunca, nunca… yo no volví. Hay quienes dicen ‘ellos se están dando lujos’, yo no tengo lujos. Yo salí de mi casa con una bolsa de basura, dos pantalones, dos camisas, dos calzoncillos”, reveló el estudiante, quien ahora, a sus 21 años, es un personaje muy conocido a nivel nacional e internacional.

Alemán sostiene que no reconoce a Ortega como su presidente. “Yo a Ortega no lo reconozco como presidente. Es un dictador”, dijo enfático el joven, a quien no le gusta que le llamen líder estudiantil, pues considera que solamente es un facilitador dentro de la Alianza Cívica que participa en el Diálogo Nacional.