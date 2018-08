Siguen amenazas y asedio contra periodistas independientes en Nicaragua

Las redes sociales ha sido una de las formas que más son utilizadas para amenazar e intimidar a periodistas independientes, durante este período de represión gubernamental contra la población, asegura el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humano (Cenidh), Juan Carlos Arce.

Ese organismo de derechos humanos ha recibido diversas denuncias de periodistas que han sufrido ataques, difamaciones, y estigmatización.

Arce manifestó que las redes sociales han servido “para criminalizar a los periodistas”, con lo cual buscan “inmovilizarlos”, pues lo que pretenden es que dejen de informar.

Una las periodistas que es intimidada a través de las redes sociales es la corresponsal en Matagalpa de Radio Corporación, Aurora Leyton quien denunció en el Cenidh amenazas en su contra como contra su familia.

No obstante, los orteguistas también han empleado otra forma de asedio, acoso e intimidación, como son las pintas en las viviendas, como sucedió con la familia del periodista de Vos TV, Gerald Chávez.

La mañana de este martes la casa de la familia de Chávez, en El Rosario, Carazo, apareció con pintas en las que una vez más dejaron mensaje Plomo, FSLN, no olvidamos. “Creo que es una manera de intimidarme, de intimidar a mi familia, por el trabajo que he estado haciendo (…) con respecto a la situación del país, no he estado mintiendo, he estado publicando lo que la gente está sintiendo, lo que la está viviendo”, sostuvo Chávez. Ya anteriormente a través de perfiles falsos le han amenazado con quemar su casa.

Usan perfiles falsos en redes sociales

Autora Leyton denunció que bajo perfiles falsos han sido publicados en las redes sociales supuestos listados de personas a quienes responsabilizan de la violencia en Matagalpa y entre esos nombres aparece el suyo.

Igualmente han publicado fotografías de la familia de Leyton en los que les califican de “vende patria” y les acusan de haberse encargado de ubicar y “difamar a sandinistas y funcionarios públicos”.

Las amenazas que ha sufrido la periodista la llevó a suspender el noticiero radial Mundo de Noticias, transmitido a través de una emisora local.