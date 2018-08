Tijeretazo a fondos de organizaciones sin fines de lucro

En la reforma al Presupuesto General de la República, aprobada esta semana, el gobierno de Nicaragua cortó los recursos que estaban destinados a 79 organizaciones sin fines de lucro, con esta medida el Poder Ejecutivo tendrá un ahorro de 9.86 millones de córdobas, situación que está en consonancia con la reducción del presupuesto estatal.

Entre las organizaciones que este año no recibirán la subvención estatal están: la Comisión Nicaragüense de Ayuda al Niño con Cáncer (Conanca), Aldeas Infantiles SOS, Asociación de Padres de Niños y Jóvenes Diabéticos, Asociación Nicaragüense Pro Lupus Eritematoso (Asonile), Operación Sonrisa Nicaragua y el Hogar Zacarías Guerra.

Le puede interesar: Ministerio de Salud es una de las instituciones más afectadas por la reforma presupuestaria

En el largo listado también se encuentran: el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, Organización Nacional de Ciegos Maricela Toledo, Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feconori), Centro de Atención Integral a Niños y Niñas con Autismo (CAINNA) y la Asociación Nicaragüense de Enfermos de Parkinson.

Nadie les notificó del recorte presupuestario

A la presidenta de Conanca, Amalia Frech, el recorte la tomó por sorpresa, puesto que a pesar de no haber recibido el desembolso tampoco fue notificada por la Asamblea Nacional de que ya no se lo entregaría, pero agradece por el apoyo recibido por muchos años.

“No me había dado cuenta, obviamente vos sabés que un recorte siempre afecta, pero también yo le doy gracias a la Asamblea Nacional que por muchos años hemos recibido colaboración para los niños con cáncer. Obviamente me hubiese gustado (recibir el dinero) pero todo el tiempo he contado con ese apoyo”, expresó Frech.

Lea también: Colegios no serán reparados este año

“Nosotros lo que vamos hacer es realizar otras actividades, como el Telehablaton que viene ya (se realizará pronto), acordate que en el Telehablaton todo el mundo aporta porque la vida de los niños está en manos de todos… Yo si soy optimista porque Conanca es conocida por todos ustedes y saben que todo va al hospital(Manuel de Jesús Rivera, La Mascota), manifestó la presidenta de Conanca.

Nicaragüenses desconfían de las colectas

Aunque la mayoría de estas organizaciones son de mucha ayuda para los enfermos con Parkinson, Lupus, Trastornos del Espectro Autista y las personas con discapacidad no cuentan con el respaldo de la sociedad, muestra de ello es que el año pasado en una colecta realizada en varios departamentos la Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua (Flesnic) solo logró recaudar el 56 por ciento de la meta que se propuso.

Pero ellos no son los únicos que no han tenido éxito en las colectas, desde el escándalo público que protagonizaron la Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad Los Pipitos y Fundación Teletón al disputarse el dinero de la colecta 2017, la ciudadanía se rehúsa a donar dinero.

Lea además: Universidades afectadas con la reforma presupuestaria del orteguismo

Otro organismo que depende de la subvención estatal y el apoyo de la población es la Asociación de Padres de Niños y Jóvenes Diabéticos de Nicaragua (APNJDN), y debido a la crisis sociopolítica que atraviesa el país aún no se ha realizado la colecta anual.

Los más afectados

La reforma presupuestaria castigó principalmente al área social. Al Ministerio de Salud (Minsa) le quitaron 941.99 millones de córdobas, lo que afectará la ejecución de proyectos que enfrentaban atrasos en las licitaciones y no habían adquirido los terrenos.

También en el Ministerio de Educación (Mined) se canceló la ejecución de 55 proyectos, ya que el presupuesto de educación se redujo en 1,395 millones de córdobas, de los cuales 689 millones de córdobas estaban destinados a la reparación de escuelas en diferentes partes del país.

Además, el 6 por ciento del presupuesto que les pertenece a las universidades se redujo en 354.7 millones de córdobas.