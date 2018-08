“Al padre (de Monimbó) le ponían armas en la cabeza y boca”, relata testigo

La brutal agresión que sufrió el sacerdote Pedro Méndez dentro de su propia parroquia, en el barrio de Monimbó, Masaya, fue confirmada por monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua.

Este jueves el cardenal y arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, reveló que el sacerdote había sigo golpeado por encapuchados hace un mes.

“Le golpearon muy fuertemente en sus costillas y dentro de la parroquia”, manifestó el obispo carmelita.

Le puede interesar: Sujetos encapuchados atacan a sacerdote de Monimbó, Masaya

Báez aseguró que la represión gubernamental no ha hecho diferencias contra sus víctimas, durante la rebelión cívica que vive Nicaragua desde hace 123 días y que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, ya ha causado 448 ciudadanos asesinados.

Báez: no tiene nombre

“Estamos de alguna manera compartiendo lo que ha vivido una inmensa cantidad de nicaragüenses; aquí no han hecho diferencias entre sacerdotes y no sacerdotes, así como lo trataron a él (al padre Pedro) han tratado a un montón de gente. Es una situación que no tiene nombre”, lamentó el obispo Báez, quien también fue víctima de fanáticos y paramilitares orteguistas el pasado 9 de julio, dentro de las instalaciones de la Basílica menor de Diriamba, en Carazo, cuando el religioso llegó a mediar para liberar a unas personas que se encontraban asediadas por oficialistas dentro de este templo.

Lea además: Iglesia Divina Misericordia fue atacada por paramilitares

El jerarca católico dijo que pese a las agresiones y calumnias del Gobierno en contra de los sacerdotes y obispos, la Iglesia seguirá firme al lado de la población que clama justicia.

“El miedo es el arma preferida de los opresores y es el primer paso que siguen para someter. La Iglesia lo ha dicho: que estará siempre al lado del pueblo que pide justicia”, sostuvo Báez.

Iglesia está cerrada

Un equipo de LA PRENSA se trasladó al barrio indígena de Monimbó, uno de los más valientes que se levantó contra el gobierno de Daniel Ortega y donde el padre Méndez tiene su parroquia.

La Iglesia Santa María Magdalena permanece, sin embargo, totalmente cerrada y, según vecinos, el padre suele llegar algunas horas a impartir la santa eucaristía. En Monimbó impera el miedo a los paramilitares y quienes deciden hablar con el Diario LA PRENSA no se identifican por miedo.

Lea también: Turbas orteguistas amenazan con quemar iglesia Xalteva en Granada

“Él fue maltratado por paramilitares que llegaron preguntando dónde estaban las armas. El padre les dijo que en la parroquia no había armas porque es un lugar sagrado, pero ellos lo golpeaban en las costillas y lo lanzaron al piso”, aseguró un poblador que no se identificó por temor.

Relato de horror

De acuerdo con él, los paramilitares penetraron en la parroquia el pasado 17 de julio a eso de las 6 :30 de la mañana con actitud de violencia.

“Fueron paramilitares y se ensañaron con el padre, le ponían armas en la cabeza y la boca. Ellos también robaron dinero, joyas y teléfonos de la parroquia”, aseguró.

Además: Paramilitares desatan cacería contra campesinos en Nueva Segovia

Luego de varias horas de secuestro, golpes, ofensas y amenazas, los paramilitares se retiraron tras una llamada al jefe del grupo, lo que fue aprovechado por el sacerdote y dos personas más, que estuvieron prisioneros, para huir.