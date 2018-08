Yatama duda de ir a comicios regionales de la Costa Caribe en marzo 2019

El partido indígena Yatama contempla no participar en las elecciones regionales de la Costa Caribe previstas para marzo de 2019, si el proceso es dirigido por el mismo Consejo Supremo Electoral (CSE) controlado por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), afirmó Brooklyn Rivera, único diputado de Yatama en la Asamblea Nacional.

Conforme la Ley Electoral, las elecciones de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Caribe Sur y Norte deben realizarse el primer domingo de marzo de ese año. El período de los consejos es de cinco años.

Puede leer: Organización indígena Yatama denuncia persecución y asesinatos

“La gente está convencida de que no tiene sentido participar bajo las leyes actuales si no cambia la ley electoral, si no cambian a los responsables de los concejos (electorales) regionales, no hay posibilidad de tener una competencia limpia”, dijo.

Lea también: Grupo de trabajo de la OEA insta a Daniel Ortega a cumplir sus compromisos

El diputado indígena aseguró que además en las comunidades caribeñas existe el mismo sentimiento nacional de que tras la masacre de al menos 448 personas por participar en las protestas ciudadanas contra el gobierno de Daniel Ortega, no hay condiciones para celebrar elecciones regionales sino que deben adelantarse los comicios nacionales.

“El Caribe de Nicaragua no es una isla y las condiciones actuales nos obligan a ser solidarios con el resto de Nicaragua, y lo que debe haber son unas elecciones generales adelantadas”, reiteró Rivera.

Lea además: Rosario Murillo promueve ataques con su discurso de odio contra ciudadanos

Yatama fue aliado del gobernante FSLN por siete años, alianza que rompió tras el fraude del Frente en las elecciones regionales de 2014 a través de la estrategia del “ratón loco” que impidió el voto a la mayoría de la población, mayormente simpatizante del partido indígena.