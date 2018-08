Campesinos no se rinden ante el poder

En la tierra de Francisca Ramírez, el ambiente está “bastante tenso”. Los campesinos reconocidos como líderes de La Fonseca, Nueva Guinea, han recibido “muchas amenazas” de parte de funcionarios del Gobierno, asegura la líder del movimiento campesino anticanal, que a partir de abril se unió a las protestas contra el Gobierno.

“Les mandan a decir (a los líderes campesinos) que los van a echar presos, que los andan siguiendo”, sostiene la líder campesina.

Y a eso se suma que el coordinador del movimiento campesino, Medardo Mairena, está preso junto con Pedro Mena, mano derecha de Ramírez en La Fonseca y también miembro del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía. Sin embargo, aunque sus líderes estén encarcelados, escondidos o sufriendo persecución, el movimiento ha encontrado la manera de seguir organizado y no va a dejar de manifestarse, como lo ha venido haciendo desde hace cinco años.

“No callar”

“La franja del canal donde estamos organizados sigue manifestándose, sigue organizada, va a seguir en las calles exigiendo la justicia y la libertad de los campesinos. No vamos a callar nuestras voces. En cualquier momento buscan cómo perseguirnos, pero Dios nos ha de ayudar”, afirma Ramírez.

Además, dice, los campesinos invitan “al pueblo a seguir manifestándose para alcanzar la justicia por esos cuatrocientos muertos, por las personas que están desaparecidas y por las que están en las cárceles”.

Lea además: Policía detiene a Medardo Mairena y lo acusa de los asesinatos en Morrito, Río San Juan

“Todos los días apresan a jóvenes, a ciudadanos. No están teniendo compasión”, lamenta Ramírez, quien en estos momentos está tomando precauciones para seguir en su lucha sin exponerse demasiado ante la cacería del Gobierno.

“Si no luchamos el dictador nos va a convertir en esclavos”, sostiene. “Y no debemos permitir que nuestra descendencia viva algo tan triste”.

Medardo y Pedro

Cuando Francisca Ramírez vio las fotografías de la audiencia inicial de Medardo Mairena y Pedro Mena, se puso a llorar. “Sabemos que los están torturando. No tienen su rostro como han sido. Ellos saben que no son ningunos delincuentes, son campesinos, trabajadores, que tuvieron la valentía de alzar la voz por los que no pueden”, afirma la líder del movimiento campesino. En las calles, la población pide la liberación de los presos políticos.