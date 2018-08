Keysson Duffis, peloteros costeño: “sueño con jugar en la Selección”

Keison Duffis aprendió a batear de perfil izquierdo, aunque es un derecho natural, por la enorme admiración que le tiene al bigleaguer dominicano Robinson Canó, así que por supuesto su posición favorita es la segunda base, aunque también se mueve en otras posiciones.

Duffis tiene 22 años de edad, es originario de Laguna de Perlas y aunque no tuvo la oportunidad de seguir los pasos de Canó porque no lo firmaron para el beisbol profesional, es evidente su crecimiento en el beisbol nacional y es una de las razones de la buena temporada de los Gigantes de Zelaya Central.

Lea: Braulio Silva ha dado un nuevo salto de calidad en su carrera

“Primero quiero dar gracias a Dios por tenerme aquí y este rendimiento es el esfuerzo de todos estos años y la aspiración de ser mejor cada día. Le doy gracias a Gilbert Smith (mánager de Zelaya) por trabajar duro conmigo cada día, enseñándome las cosas pequeñas que debo mejorar”, afirma Duffis, quien sin incluir la última serie, estaba bateando para .336 de porcentaje, que lo colocaban en el puesto 21 de la lista de los mejores bateadores del Pomares, un peldaño debajo de Juan Carlos Urbina.

“Cada día sigo luchando por cumplir mis metas. Mi sueño es llegar a la Selección de Nicaragua. Algún día jugaré con la Selección y en la Liga Profesional. Cada uno tiene sus metas y con Dios primero las voy a cumplir”, agregó el artillero que debutó con la Costa Caribe en la temporada del 2016.

Duffis jugó brevemente con la Costa y tras ser dado de baja, sin recibir muchas oportunidades, encontró en Zelaya Central el lugar perfecto para desarrollarse.

“En la vida hay que ser agradecido. Estaba en la Costa y no me dieron chance. Vine aquí (Zelaya) y si me dieron oportunidades, entonces quiero seguir aquí porque estoy agradecido con la ayuda y confianza que me dio el cuerpo técnico y la directiva”, aseguró Keison, quien se definió a sí mismo como un bateador de contacto y de buena velocidad de piernas.

La llegada de Darrell Campbell este año a Zelaya Central, también ha sido vital en el desarrollo de Duffis. “Cada vez que llego al plato, Darrell me da consejos y anima, me da confianza y coraje”.

En ascenso

Keyson Duffis debutó con la Costa Caribe en 2016 y se fue de 5-0 en siete juegos, antes de ser dado de baja. Ese mismo año lo tomó Zelaya Central y con su nuevo equipo bateó para .280 (25-7).

También: Los reyes del hit en el beisbol nicaragüense

El año pasado fue titular con Zelaya y registró .264 (159-42) de promedio en 61 partidos.

Este año anda en .336 (125-42) y es líder del equipo en dobles (12), triples (3) y anotadas (26).

El dato

.294 es el promedio de Keyson Duffis en tres temporadas en los Pomares, por 91 hits en 309 turnos, en 112 juegos.