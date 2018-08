Jonathan Loáisiga lanza cuatro innings y está más cerca de subir a la MLB

A lo largo de cuatro episodios y 49 lanzamientos al plato con los Truenos de Trenton en las Ligas Menores, Jonathan Loáisiga mostró una clara mejoría en el comando de su poderoso arsenal de picheos y cada vez está más cerca de volver a las Grandes Ligas con los Yanquis de Nueva York.

Loáisiga tiró cuatro entradas de tres hits, una carrera limpia producto de un cuadrangular de Adam Heseley en el tercer inning, regaló una base y ponchó a tres.

Lea además: Jonathan Loáisiga es uno de los 100 mejores prospectos de la MLB

La bola rápida del nica se movió entre las 94 y las 97 millas por hora, y tuvo un mayor dominio de sus lanzamientos secundarios, específicamente de la curva y el cambio, los que en su anterior salida delataron que necesitaban ajustes por el tiempo que estuvo fuera mientras se recuperaba de una inflamación en el hombro.

“Me sentí súper bien”

“Gracias a Dios me sentí súper bien y estoy volviendo a mi ritmo normal de lanzar”, apuntó Loáisiga a LA PRENSA, tras su labor en Doble A, frente a los Filis de Reading, sucursal de Filadelfia.

El mejor comando de sus lanzamientos, a diferencia de sus primeras dos salidas, le permitió hacer un mayor recorrido en el juego, además que le ampliaron su límite de picheos de 40 a 50.

“Me sentí con más dominio de mis picheos, sobre todo con la curva”, aseguró el único que ha jugado en las Mayores con los Yanquis.

Loáisiga, quien permitió un sencillo en cada una de las primeras dos entradas, y que tras el jonrón de Haseley, cerró fuerte, afirma que no está pendiente del momento que será llamado por los Yanquis al Big Show, sino está enfocado en mejorar y estar listo para cuando le llegue la noticia.

“Mi prioridad es mejorar todos mis picheos. La recta está bien y solo debo mejorar un poco la curva y el cambio para sentirme listo. No me han dicho nada de cuando me subirán y lo que quiero es estar a toda mi capacidad cuando eso ocurra”, agregó el tirador derecho de 23 años de edad y de un futuro brillante.