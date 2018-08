“Poco a poco quitan aliados a Taiwán”

El experto en temas internacionales y especialista en temas de Asia Alberto Alemán dijo este martes que la ruptura de El Salvador con Taiwán vuelve a traer el dilema a los otros países centroamericanos de si continuar con Taiwán o cambiar a China.

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, anunció este lunes el establecimiento de las relaciones de su país con China.

“Se ve una tendencia de que China va quitando poco a poco cada vez más aliados a Taiwán, y China no se detiene. Taiwán no puede entrar a una competencia a ver quién le da más a los países aliados, porque no puede competir con China en ese aspecto. Su economía es como diez veces más pequeña que la de China”, sostuvo Alemán.

El argumento de Sánchez Cerén, sin embargo, indica que su país se suma a otras 177 naciones que han aprobado la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se reconoce la existencia de una sola China y que “Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”, según el mandatario.

La isla Taiwán es considerada por China como una provincia rebelde de su territorio, mientras se ven a sí mismos como independientes y buscan el reconocimiento internacional.

El objetivo chino

Para Alemán, China tiene el objetivo de aislar a Taiwán, para que desista de su interés de ser un país independiente.

Alemán también explicó que el gobierno salvadoreño podría estar valorando que es más favorable tener una relación diplomática plena con China, porque esto podría significar acceso al mercado chino para las empresas salvadoreñas y una apertura hacia más inversiones, pero Alemán apuntó que todo eso tampoco es seguro y está por verse.

Otros de los países centroamericanos que mantienen relaciones con China son Panamá y Costa Rica. En poco menos de año y medio, otros países han decidido estrechar lazos con China en detrimento de Taiwán. En esta situación se encuentra República Dominicana, que lo hizo en mayo pasado; el citado Panamá, en junio de 2017, o Santo Tomé y Príncipe en diciembre de 2016.

Relación desde 1941

El Salvador estableció relaciones con Taiwán en junio de 1941 y había sido uno de los principales cooperantes.

El presidente Salvador Sánchez Cerén informó que la decisión de la ruptura fue comunicada este lunes a las autoridades taiwanesas y que el canciller salvadoreño, Carlos Castañeda, y el primer designado a la Presidencia y secretario general del partido oficial, Medardo González, se encuentran en Pekín “en misión oficial”.

En el caso de Nicaragua, el país mantiene hasta ahora relaciones diplomáticas con Taiwan.