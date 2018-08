Advierten de “elevados riesgos” en títulos que ofrecerá el Banco Central de Nicaragua

La nueva medida que implementará el Banco Central de Nicaragua (BCN), donde apuesta a competir con la banca comercial para captar a los depositantes con más de diez mil dólares a través de Título de Inversión, representa grandes riesgos no solo por la falta de confianza que hay en torno a la institución, sino también porque los pagos se realizarán en córdobas, advirtieron este miércoles economistas.

Lea además: Más de 800 millones de dólares se fugan de los bancos hasta en lo que va de agosto

El economista José Luis Medal señala que esta medida no tiene sentido, porque el inversionista saldría perdiendo al entregarle al BCN dólares en depósitos y este solo le devolvería córdobas con mantenimiento de valor al cambio oficial, lo que representa un alto riesgo a juicio del experto. “Como los certificados de depósito del público en el Banco Central serán pagaderos en córdobas y dado que este puede emitir córdobas, no hay riesgo de que no pague córdobas. Pero esos córdobas podrían estar devaluados. No tiene sentido prestarle dólares al Banco Central y que luego ese certificado sea redimido en córdobas. Es el mismo caso de los llamados Bonos de Estabilización Financiera. Se comprarán en dólares y luego se pagarían en córdobas. Es una medida desesperada para aumentar las reservas internacionales”, sostuvo.

Puede leer: Gobierno orteguista competirá con bancos comerciales por grandes ahorrantes

El Banco Central anunció esta semana que comenzará a ofrecer Títulos de Inversiones por más de diez mil dólares, con tasas de interés que duplican las que ofrecen los bancos comerciales. “Nosotros el Banco Central estamos emitiendo los Títulos de Inversión para depósitos mayores a diez mil dólares, es decir, aquel depositante que retire plata de un banco privado la puede depositar aquí en el Banco Central, si eso es lo que quiere. ¿En qué? En los Títulos de Inversión”, anunció el martes Ovidio Reyes, presidente del BCN, en conferencia de prensa a la que LA PRENSA no fue invitada. Los nuevos títulos que ofrece el BCN, que se pagarán en córdobas con mantenimiento de valor al cambio oficial, recibirán tasas de entre 4.5 y 8 por ciento. Estos títulos podrán ser adquiridos directamente en el BCN o a través de los diferentes puestos de Bolsa.

¿Cuál es el riesgo que asume el inversionista?

El economista explica que existe un riesgo cambiario de que la brecha entre el tipo de cambio oficial del tipo de cambio del mercado paralelo y el negro se ensanche.

También: Crisis saca a más de tres mil millones de córdobas de circulación, según Banco Central de Nicaragua

“Un ejemplo hipotético, si de aquí a un año en el mercado negro el tipo de cambio está a 60 córdobas por un dólar y vos adquiriste un certificado de diez mil dólares, los córdobas —incluyendo el principal y los intereses— que te van a devolver al tipo de cambio oficial, no te van a permitir reponer en el mercado paralelo o negro los diez mil dólares que pagaste. Necesitarías seiscientos mil córdobas para reponer tus diez mil dólares del principal. El Banco Central te va a devolver menos (al cambio oficial)”, dijo Medal. Recordó que la década de los 80 se hizo esa separación cambiaria y fue abismal, pero en esta ocasión no cree que se llegue a esos niveles de diferencia cambiaria, porque la política monetaria de hoy es fuertemente contractiva, no obstante considera que existe un riesgo cambiario aumentado por el mayor riesgo país. Por su parte, el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Erving Krüger, señaló que el emisor al ofrecer una mayor tasa, “implícitamente está diciendo que sus títulos representan mayor riesgo”. “El impacto será doble, el aumento de la tasa de interés y encarecimiento de los recursos financieros. También es importante preguntarse ¿de dónde saldrá el pago de esos altos intereses? Solo que sea de créditos con tasas elevadas de interés”, dijo Krüger. El BCN no ha explicado en qué invertiría los recursos de los depositantes para asegurar el pago de las elevadas tasas al público.

Competencia desleal

“Es una competencia desleal del Banco Central con los bancos comerciales privados, como esos certificados serán redimidos en córdobas, el Banco Central que sí puede imprimir córdobas no tendrá problemas de pagar elevados intereses en córdobas. Los bancos privados no pueden naturalmente imprimir córdobas, por lo que estarán en desventaja con el Banco Central”, afirmó Medal. Además dicha medida presionaría a los bancos comerciales a aumentar sus tasas de interés en los certificados de depósito del público en esos bancos privados. “Ello conduciría a mayores tasas de interés en los créditos que los bancos comerciales otorgan al público, lo que tendrá un efecto contractivo en la economía”, expuso Medal. BCN no goza de confianza Krüger sostiene que el BCN ha pasado por un proceso tratando de restablecer su confianza, sin embargo “desde el año 2007 el BCN ha estado bajo presión política que, de alguna manera, ha debilitado su confianza”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en ocasiones anteriores ha cuestionado la información que presenta el BCN, asimismo en los últimos años se ha convertido más en una institución política.

Se abre una puerta al lavado de dinero

El anuncio de la emisión de Títulos de Inversión para personas naturales y jurídicas no bancarias, que emitirá el Banco Central, generó algunas suspicacias entre representantes del sector privado, quienes consideran que mientras en el mundo se hacen esfuerzos por fortalecer los controles para evitar el lavado de dinero, en Nicaragua sucede lo contrario. “Si los títulos los emiten al portador, aunque la venta de los mismos se haga a compradores correctos, la naturaleza del título facilita que sea transferido a quienes realizan prácticas ilícitas como el lavado de dinero, ese es un riesgo que tienen esos títulos”, dijo el expresidente del Cosep, Erving Krüger. Esa consideración no la deja por fuera el economista José Luis Medal.

4.5 % es la tasa de interés para inversionista a un mes en los títulos que ofrece el BCN, 4.75 % para inversiones a tres meses, 7 % a seis meses, 7.5 % para nueve meses y 8 por ciento es la tasa a 12 meses.