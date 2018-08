Nicaragua no está sola

En el ejercicio del gobierno que aún queda, y desde que Daniel y Rosario regresaron a gobernar desde arriba, y antes desde abajo, no importa el derecho, la ley, la justicia y la verdad, mucho menos la moral. Esos son conceptos que se complementan en un Estado de Derecho en el que los contenidos de la ley y el respeto a la misma evolucionan en una sociedad sana, aunque no exista sociedad perfecta. Pero hay unas mejores que otras, como esas hacia donde se desplazan los nicaragüenses para ponerse a salvo del asesinato y de la persecución desatada por el régimen por oponérsele.

Sociedad sana es la que evoluciona en su contexto hacia su futuro, desarrollando instituciones públicas y privadas libres, deliberativas, legítimas y sólidas. Lo contrario es la regresión que nos ha llevado a rebelarnos para cambiar un régimen autocrático, fraudulento, plagado de mentiras e ilegítimo. De ahí a que desde el poder bicéfalo se le llame conspiración golpista y satánica al derecho legítimo de rebelión, es descabellado. Perseguir, encarcelar, maltratar y matar a los que se rebelan por querer construir una sociedad sana bien puede ser inspiración del triple seis del Apocalipsis. Pero si en el libro la Bestia fue vencida por legiones cósmicas del bien, aquí en la tierra ha sido vencida por legiones de jóvenes libres.

Y no hay tales que estemos regresando a la normalidad ex ante, ni regresaremos por más que los del régimen así lo pregonen, ni por más bonos que emitan. Y si es cierto que el Diálogo Nacional inició sin experiencia similar alguna, es deber de un verdadero jefe de Estado proponer el sendero. Pero aquí el gobierno bicéfalo considera traidores y terroristas a quienes disienten. Vaya ironía la de este gobierno, que envía a reprimir y a asesinar a los opositores. No le servirá al poder pretender que ya concluyó la resistencia cívica. Los otrora comandantes se han disociado de Daniel, y Bolivia en la OEA votó contra la resolución del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, aunque sin sumarse a Venezuela en la diatriba sobre la conspiración golpista y terrorista. Y Rusia y China callan al respecto. ¿Por qué?

Quizás porque en nuestra tragedia, esa que va más allá de la de los griegos antiguos, la corte real y sus bufones hacen de hazmerreír aquí y en el mundo entero, esos que continúan sin vergüenza alguna cobrando los sueldos pagados con la sangre de los sacrificados. Y como cada quien se expresa según su historia todo incluido y nadie escapa a esa máxima, desprecio a los cínicos, a los mentirosos y a los bufones de corte que desde un Estado Criminal pretenden hacernos creer que vivimos en una sociedad feliz.

No, Nicaragua no está sola.

El autor es doctor en Derecho.