Los intentos del régimen de Daniel Ortega por controlar el sistema informativo del Canal 10 de televisión, el nombramiento de Francisco Díaz como Director de la Policía Nacional y la solicitud de sanciones para dos hijos de la pareja presidencial, forman parte de las siete noticias más leídas en el sitio web de LA PRENSA entre el 19 y el 25 de agosto.

Esta es la lista completa:

7 – Daniel Ortega, el mentiroso que intenta venderse como protagonista de la Toma del Palacio

Cada 22 de agosto se conmemora el asalto al Palacio Nacional, una operación ejecutada por guerrilleros sandinistas en 1978 contra la sede del antiguo Parlamento. Este hecho histórico fue protagonizado por Dora María Téllez, Hugo Torres y Edén Pastora, pero en los últimos años el régimen de Daniel Ortega ha buscado exaltar la imagen del caudillo como artífice de la denominada “Operación Chanchera”. Téllez y Torres cuestionan estos planteamientos.

6 – Robo a periodista alemana desnuda las mentiras de Daniel Ortega

El atraco por parte de paramilitares contra la periodista alemana Sandra Weiss, el pasado 9 de agosto, a quien le sustrajeron una tarjeta de crédito y luego la usaron para llenar combustible por un saldo de dos mil dólares, dejó al descubierto que estas fuerzas de choque “no son policías voluntarios”, tal como intenta convencer Daniel Ortega al mundo. Weiss lleva 25 años de experiencia como reportera. Aunque ha trabajado en lugares de alto riesgo, como Colombia, fue en Nicaragua donde se llevó la experiencia de haber sido amenazada con arma de fuego, insultada y robada cuando ejercía su labor.

5 – Daniel Ortega nombra a su consuegro Francisco Díaz como Director General de la Policía Nacional

El Gobierno de Nicaragua nombró el jueves como Director de la Policía Nacional al comisionado general Francisco Díaz, jefe de facto y hasta ahora en el cargo de subdirector. Díaz, consuegro del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, fue nombrado en reemplazo de la comisionada Aminta Granera, quien pasó a retiro. Asumirá el cargo el próximo 5 de septiembre.

4 – Se exilia padre César Augusto Gutiérrez de Monimbó por amenazas de muerte y cárcel

El padre César Augusto Gutiérrez Nicaragua, párroco de la Iglesia San Sebastián en Monimbó, habló con LA PRENSA desde su exilio forzado. Él partió de Masaya antes que llegara la “operación limpieza” ejecutada el 17 de julio por paramilitares del Gobierno, porque había recibido amenazas de muerte y cárcel al querer acusarlo de financiar el terrorismo. El padre recibió llamadas telefónicas en las que le decían: “Que me iban a matar, de que me iban a hacer una emboscada, que no les importaba si iba acompañado o solo”, relató.

3 – Periodistas de Canal 10 de televisión rechazan a emisario del Gobierno

El Gobierno pretendió controlar la política informativa del Canal 10 a través de un emisario político que la mañana del pasado lunes intentó posesionarse en ese local, pero no fue permitido por los trabajadores de esa empresa televisiva. El emisario del Gobierno era Óscar Ortiz, jefe de prensa del oficialista Canal 8, quien pretendía instalarse en la redacción de esa empresa televisiva bajo el argumento que “se presentaba en nombre de don Carlos Pastora”, gerente del medio de comunicación.

2 – Catorce legisladores estadounidenses firman carta para sancionar a dos hijos de Daniel Ortega

Catorce legisladores de ambos partidos políticos en el Senado y la Cámara Baja de Estados Unidos están solicitando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de una carta enviada el viernes, aplicar la Ley Magnitsky a dos de los nueve hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se trata de Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, a quienes señalan de estar involucrados en violaciones a los derechos humanos y en actos de corrupción. La lista de los nuevos propuestos para sanciones también incluye al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras y la ministra de Salud, Sonia Castro.

1 – Gobierno orteguista persigue al gerente de Canal 10, Carlos Pastora

El gerente de Canal 10, Carlos Pastora, se encuentra refugiado en la embajada de Honduras en Nicaragua, luego que el Gobierno arreciara su hostigamiento para apropiarse de la política informativa de dicho medio de televisión, que ha dado cobertura a la violenta represión estatal contra los civiles. Pastora, que tiene nacionalidad nicaragüense y hondureña, se refugió el martes luego de una orden de retención migratoria en su contra que le fue informada por Migración del aeropuerto cuando se disponía a viajar a Estados Unidos por negocios.