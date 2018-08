A pesar de crisis, el pintor Renald Montiel prepara muestra en homenaje a Leoncio Sáenz

Las protestas ciudadanas agredidas por el orteguismo en los últimos cuatro meses no solo han afectado a los pequeños artesanos de Diriamba que viven del turismo, sino a pintores como Renald Montiel, quien a la fecha no ha vendido ni una obra.

A pesar de esta dura realidad, el artista ha continuado con su labor pictórica y meta de rendir un homenaje al pintor indigenista Leoncio Sáenz (1935-2008) y espera vender sus obras a turistas y coleccionistas.

Sáenz, nacido en Paxila, Matagalpa, el 13 de enero de 1935, es considerado uno de los mayores dibujantes, muralista e ilustrador del arte indigenista; falleció el 8 de julio del 2008, hace una década.

En 2016, Montiel junto a Ernesto Vanegas y alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Jinotepe pintaron el mural Honor a las fiestas de Diriamba, con el cual le rindieron homenaje y recordaron su particular estilo. Esta pieza está situada contiguo a la Basílica de San Sebastián.

“Como artista, me ha afectado la crisis; de abril a esta fecha no he vendido ninguna obra”, contó Montiel. Ahora su deseo es reunir 35 obras de ilustración precolombina y exponerlas en un espacio cultural de Managua, en ocasión del 84 aniversario de nacimiento de Sáenz, en el 2019.

Montiel no se desanima

Se reconoce como un artista emprendedor, sin seguro social, independiente. Dice que los materiales para realizar sus pinturas están caros. A pesar de todas estas desventajas, falta de venta y precios caros, Montiel no se desanima. Explora la posibilidad de exponer sus obras en Costa Rica, o bien en Miami, donde antes fueron bien recibidas.

Se inició en las artes plásticas en 2001, reconoce que los maestros Leoncio Sáenz y Carlos Montenegro han influenciado el proceso de su creación artística, ambos en las técnicas y temáticas de dibujos en claroscuros y lo precolombino.

De la creación de Montenegro, este joven artista ha trabajado en claroscuro y color temas como El Güegüense, casas antiguas, las que expuso en su primera exposición Testimonios de Diriamba, en la Sala Rodrigo Peñalba del Palacio Nacional de Cultura, en 2013.

La siguiente —recuerda el artista— fue dos años después en la Pinacoteca del Banco Central de Nicaragua, en homenaje al maestro Carlos Montenegro (1942-2013).

Al siguiente año exhibió una muestra selectiva en Miami, Estados Unidos, con otras alusivas a la cultura y raíces ancestrales de Nicaragua.

Asimismo ha expuesto en colectivas en homenaje al Grupo Praxis, y al maestro Noel Flores, en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío; así como en Colombia, Costa Rica y México.