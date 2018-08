Continúa represión contra los niños de Nicaragua

Los menores de edad siguen siendo golpeados, acosados y amenazados por el régimen de Daniel Ortega, a más de cuatro meses de haber iniciado las protestas en las que el pueblo le exigen que deje el poder.

LA PRENSA recibió la denuncia de una familia, cuyos tres hijos: de 19, 18 y 14 años de edad han sido víctimas de la represión de Ortega.

BG (iniciales del niño de 14 años) se esconde dentro de un ropero, y sus padres lo tapan con ropa, cada vez que los paramilitares merodean su casa. “La Policía me dijo que lo que quiere es matarme”, dijo el menor de edad a LA PRENSA, en un barrio de la ciudad de Granada.

A inicios de julio, BG fue capturado por policías y paramilitares dentro de su casa. Lo sacaron a golpes y lo montaron esposado a una patrulla. Fue trasladado a la estación de Policía de Granada. “Me decían: Ya sabés que aquí te vamos a hacer hablar o si no te mandamos para El Chipote para que ya te hagan hablar. Te vamos a desaparecer para que no te encuentren”.

A BG le preguntaban por las identidades de las personas que participaron en la quema de la Alcaldía y la rastra en Granada el pasado 5 de junio, cuando arreciaron las protestas en la ciudad.

Un día antes, los paramilitares habían entrado al barrio donde vive BG, disparando contra sus dos hermanos de 18 y 19 años de edad. Uno de ellos fue herido en la cabeza y trasladado al hospital Amistad Japón de Granada. “Los médicos no le estaban poniendo mente y la Policía llegó a buscarlo pero no lo miró”, dice su papá.

El joven de 19 años, que recibió el disparo, había participado en los tranques de Granada, donde conoció a un médico que ayudaba en un puesto y fue este quien lo sacó del hospital para curarlo en otro lugar. “Me preguntaban por mis hermanos. Que con quiénes se reunían y me golpeaban, me amenazaban con matarme”, dice BG.

El hecho ocurrió en un barrio de la periferia de Granada, donde según los testigos consultados, los policías operan junto a pandilleros de un barrio que hacen llamar Maldito para capturar a los jóvenes autoconvocados.

El menor fue soltado horas después y entregado a su padre. “Les decía que yo tenía 14 años, pero ellos me decían que no importaba, que a como estaba esta situación eso ya no valía”, dice BG, quien asegura que como no han encontrado a sus hermanos lo andan buscando a él. “Queremos que los organismos de Derechos humanos nos vengan a ver para sacar al niño fuera del país. Yo lo muevo de un lado a otro y siempre me lo siguen. Lo que quiere (la Policía) es agarrarlo afuera de la casa o yendo para el colegio para que nadie mire”, dice el padre.

Cifras

Según las cifras actualizadas del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 18 de abril han muerto 23 niñas, niños y adolescentes.

La familia de BG quiere que su hijo se vaya del país, pero no tiene dinero para enviarlo. “No queremos que lo maten”, dice su padre, quien tampoco ha podido ver a su otro hijo que escapó del hospital todavía con las agujas de la canalización en la mano. “A mi hijo le dan calenturas, dolores de cabeza y frío. Los balines que tiene en la cabeza no se lo pueden sacar porque todavía no le han hecho placas para saber dónde se encuentran los proyectiles”, dijo su padre.

“Tenía unos cuagulones de sangre en la cabeza. Le habían reventado un vaso (sanguíneo). El doctor me dijo que si no lo sanamos, le puede dar un derrame”, agrega el padre.

Niñez bajo torturas

Según la Coordinadora de la Niñez (Codeni), desde que comenzó la crisis sociopolítica en Nicaragua, 26 menores de edad han sido asesinados, otros 48 han perdido la figura paterna y varios adolescentes han sido arrestados y son procesados como adultos.

Además, el organismo ha señalado —en varias ocasiones— que desde que el Gobierno de Nicaragua comenzó a asesinar a los manifestantes, un poco menos del diez por ciento de las víctimas han sido niños y adolescentes, un hecho “condenable desde cualquier punto de vista” y que constituye “una violación flagrante de los derechos de los niños”.

Esta semana se conoció el caso de un menor de edad que fue marcado con una jeringa con las siglas del partido FSLN. El adolescente de 14 años de edad fue retenido, intimidado por al menos ocho policías con uniforme color oscuro y chalecos en los que se leía DOEP (Dirección de Operaciones Especiales Policiales).

Condena uso de fuerza letal contra los niños

Un total de 48 menores de edad han quedado huérfanos en el contexto de la crisis, según la Coordinadora de la Niñez (Codeni).Varios adolescentes han sido arrestados y son procesados como adultos. El pasado 25 de junio el Movimiento Mundial por la Infancia (MMI) —Capítulo Nicaragua— también condenó el “uso de la fuerza letal” del Gobierno contra los niños en la crisis. El MMI también se pronunció en los primeros días de la represión, cuando asesinaron a varios adolescentes.