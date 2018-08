Daniel Ortega destroza con sus actos la proclama que lanzó el Frente Sandinista en 1979

En junio de 1979, a las puertas del triunfo de la revolución del pueblo contra la dictadura somocista, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional diseñó una proclama donde se le prometió a los nicaragüenses que nunca más habrían dictaduras familiares, las armas no se volverían a levantar contra el pueblo, acabaría la corrupción, se viviría en pleno goce y respeto de derechos humanos y libertades fundamentales.

Daniel Ortega Saavedra fue uno de los cinco personajes que firmaron esa Primera Proclama, que resumía una serie de acciones de los integrantes de la Junta de Gobierno, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para “devolver a nuestra patria la libertad, la justicia y la democracia”, según el texto.

Lea además: Moisés Hassan: “Ortega no va a morir con las botas puestas”

Pasados 39 años, Moisés Hassan Morales, otro de los firmantes de esa proclama, critica que “el país con real democracia que se ofreció a los ciudadanos (en 1979) quedó como pura demagogia”, porque “desde el primer momento nada se respetó” y la prueba es que “hoy Ortega es un dictador igual o más sangriento que Somoza”.

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, presentada el 18 de junio de 1979 la integraron además de Ortega y Hassan, Sergio Ramírez, Alfonso Robelo y Violeta Barrios de Chamorro.

Lea más en: Catorce legisladores estadounidenses firman carta para sancionar a dos hijos de Daniel Ortega

Tres miembros sandinistas y dos de la sociedad civil, respectivamente. Pero a mediados de abril de 1980 el FSLN tomó control de la Junta de Gobierno y Ortega quedó como coordinador. Estuvo en el poder entre 1979 y 1990, y lo retomó en 2007.

Ortega lleva 11 años consecutivos en el Gobierno pasando por encima de la Constitución al reelegirse a pesar de la prohibición expresa, y por medio de fraudes en las elecciones gracias al control que tiene del Consejo Supremo Electoral (CSE) y del resto de instituciones del Estado.109ener riquezas, “y por eso se le hizo fácil traicionar los compromisos de construir un país donde la institucionalidad y la ley imperaran”, recogía aquella proclama de 1979.

Programa echado al cesto

Una de las partes esenciales de la Primera Proclama de 1979 dice que “atrás quedarán para siempre la corrupción y el crimen: la utilización del Estado como patrimonio de una familia: la instrumentalización del Ejército como guardia personal de un tirano y la prostitución de las instituciones públicas”.

Puede leer además: CIDH urge al Gobierno orteguista dar los nombres de los muertos en protestas

Con base en esos principios se preparó el Programa de Gobierno de 1979 y entre sus medidas estaba la “erradicación de los vicios de la dictadura”, la “garantía de la plena vigencia de los derechos humanos” y de “las libertades fundamentales” como de expresión.

Pero Ortega, quien se declara un verdadero revolucionario, ha dado la espalda a esos compromisos.

Para Hassan el FSLN bajo el mando de Ortega “se corrompió hasta el nivel del somocismo”, por eso la Policía “usa similares tácticas represivas contra la población”, que desde el 18 de abril de 2018 exige la renuncia del mandatario y el adelanto de las elecciones.

Le puede interesar: Violeta Granera: “personalidad patológica” de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Ortega sufre su peor crisis sociopolítica en 11 años debido a las protestas ciudadanas que exigen su renuncia. La respuesta del régimen ha sido una brutal represión de la Policía y grupos paramilitares que dejan al menos 448 muertos, miles de heridos y cientos de ciudadanos encarcelados y enjuiciados, según organismos de derechos humanos. Todo eso en contra de los compromisos que firmó en 1979.

Hugo Torres Jiménez, general retirado y opositor al orteguismo, dice que “la proclama de 1979 significó el anhelo de dejar atrás 45 años de dictadura”. “Era un propósito político, moral y ético por construir una Nicaragua en paz y de pleno derecho a la libertad de expresión, el imperio de la justicia para todos, la independencia de los poderes del Estado”, afirma.

Lea más en: Daniel Ortega premia lealtad de jefes policiales de la masacre

Torres dice que esos son los mismos anhelos en la actualidad, ya que acusa a Ortega de erigir “su propia dinastía” con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta desde 2017, y donde “las fuerzas públicas como la Policía matan a civiles de forma tan feroz o más que la Guardia de Somoza, para intentar callar las protestas pacíficas”.

El papel del Ejército

Hassan y Torres señalan a Ortega y la actual estructura del FSLN de traicionar el compromiso con el pueblo de 1979, entre ellos “la abolición de las fuerzas represivas” del pueblo, que la Policía sería “de protección a la ciudadanía” y en el “nuevo Ejército” no se podría “ejercer actividades proselitistas electorales”.

“Todo eso fue destrozado… Las instituciones públicas están prostituidas, la Policía es la nueva represora del pueblo y el Ejército muestra ser también de la cuadrilla de Ortega cuando hace una ceremonia oficial y pone la bandera del FSLN”, afirma Hassan.

Puede leer también: Daniel Ortega nombra a su consuegro Francisco Díaz como Director General de la Policía Nacional

A pesar del escenario negativo, ambos exguerrilleros ven al régimen de Ortega debilitándose rápidamente pues pese a la represión el pueblo sigue en las calles.

Separación de los poderes del Estado

Y aunque en la primera proclama también se ofreció al pueblo la separación de todos los poderes del Estado y la erradicación de la corrupción, Ortega ha incumplido ese compromiso en sus 11 años de Administración.

Ortega mantiene controlado totalmente los poderes del Estado, los que funcionan basado en los intereses personales de la familia presidencial, han denunciado diversos sectores de la sociedad civil.

Lea más en: Daniel Ortega miente sobre crisis financiera en el Seguro Social

Además en el actual Gobierno los escándalos de corrupción han sido constantes, pero hasta hoy ningún funcionario ha sido juzgado por desfalco de fondos públicos.

¿Qué falló?

El general en retiro Hugo Torres analiza entre los factores por los que falló la Primera Proclama de 1979 el hecho que el FSLN se impuso como organización hegemónica del Gobierno de Reconstrucción, “y no se comprendió el valor pleno de una verdadera democracia, sino de imponer la propia visión política”. Torres señala como otro error que no se celebró elecciones al poco tiempo de la derrota de Somoza” y ese hecho dio lugar a que se sospechaba que se quería instaurar otro modelo que no era el cauce democrático”. “Y en la medida que el conflicto armado con la Contra fue creciendo la concentración de poder de Ortega en el Frente también”, afirmó.