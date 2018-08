Para la mayoría, el camino del Ferretti se acaba este jueves (6:00 p.m.) en la Liga Concacaf. Para el cuerpo técnico aún ese trayecto no está bloqueado, a pesar de lo difícil que parece abrirse paso ante el Tauro de Panamá en Heredia, Costa Rica, donde jugarán de local. Los capitalinos cayeron 3-1 en el partido de ida de los cuartos de final y buscarán remontar dos goles de diferencia, algo inédito para los clubes nacionales.

Este situación no es nada extraña para los ferretistas porque ya lograron remontar en los octavos de final en esta misma edición. Sin embargo no se puede comparar ambas situaciones porque el Franciscain de Martinica es un rival tres veces menos fuerte que los panameños y la diferencia era un tanto y aún así lo hicieron con drama al clasificarse en tanda de penalti con Denis “el Pulpo” Espinoza, un jugador que no estará al ciento por ciento de sus capacidades por una lesión en el primer desafío de cuartos de final.

Otra remontada parece casi imposible, aunque a veces lo que aparente ser imposible se conqusita. Para poder lograr alcanzar ese impacto los capitalinos necesitarán presentar una revolución futbolística sorprendente que les permita un cambio mental para llevar al límite de sus capacidades ofensivas y someter a un rival de mayor experiencia y roce.

Morais la esperanza

Y es que el mayor problema del Ferretti ha sido su poca fluidez en ataque. Los dos goles marcados en tres partidos son por un error del portero del Franciscain y un penalti. Después de eso es poco o nada lo que ha logrado crear la ofensiva, que mejoró un poco con el brasileño Bruno de Morais, quien debe ser más incidente hoy.

La jugada del último gol del Ferretti es una imagen que los titulares de hoy deben tener en la cabeza e intentar repetirla nuevamente para poder tener opciones reales de hacer historia con la remontada. Esa fue la única ocasión en la cual el equipo fue adelante con un perfil ofensivo —aunque marcó de penalti— y tuvo resultado, algo que debe volver a intentar para al menos despedirse con una buena imagen.