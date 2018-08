“Me oyen, me escuchan”, es un vídeo viralizado de Thalía convertido en canción

"Están ahí mis vidas? Me oyen, me escuchan, me sienten?", arrancaba esa conexión que, registrada por algunos usuarios, rápidamente comenzó a ser compartida entre dudas sobre el estado etílico de Thalía

La actriz mexicana Thalía durante un concierto en el Auditorio Nacional en México, en 2013. LA PRENSA/Archivo/AP

Thalía sorprendió hoy con el lanzamiento de “Me oyen, me escuchan”, una canción que aprovecha el contenido del reciente vídeo que la cantante protagonizó de manera exultante y desinhibida y que se ha viralizado a lo largo de agosto, con todo tipo de réplicas por parte del público. Fue el pasado 2 de agosto cuando la cantante mexicana realizó una transmisión en vivo desde su casa en Greenwich, en Connecticut (EE.UU.), para celebrar los 200 millones de vistas obtenidas en YouTube por el vídeo oficial de su más reciente sencillo, No Me Acuerdo junto a Natti Natasha. Lea: ¿Me oyen, me escuchan?… Thalía cumplió 47 años en pleno renacer mediático y reconvertida al reguetón “Están ahí mis vidas? Me oyen, me escuchan, me sienten?”, arrancaba esa conexión que, registrada por algunos usuarios, rápidamente comenzó a ser compartida entre dudas sobre el estado etílico de Thalía. La artista ha querido ahora aprovechar el trabajo de un seguidor Chuy Núñez, lanzando al mercado la producción que hizo este músico y que aprovecha las frases más destacadas del vídeo mezcladas con una base de batería, guitarra y coros. Lea además: Lady Gaga y Bradley Cooper exploran los caminos del éxito con el aplauso de la Mostra Thalía, quien cumplió esta misma semana 47 años, se encuentra en medio de un renacer artístico gracias al citado tema No me acuerdo, que ya supera los 300 millones de reproducciones en Youtube y que ha afianzado el viraje de su estilo hacia el reguetón. LA PRENSA/Archivo/AP

