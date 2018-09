Nueve salarios se ajustan hoy en Nicaragua

Pese a las afectaciones económicas que enfrentan las empresas —principalmente las pequeñas y medianas (pymes)— como consecuencia de la crisis sociopolítica que vive el país desde el 18 de abril, hoy entra en vigencia el ajuste del 5.20 por ciento al salario mínimo de nueve sectores de la economía. Y el 10 de enero del 2019 está previsto se instale la mesa de negociación que definirá el incremento que se aplicará ese año.

El pasado 23 de agosto, tras ratificar la entrada en vigencia del segundo incremento anual del salario mínimo a partir del 1 de septiembre, el Ministerio del Trabajo convocó a los miembros de la Comisión Nacional del Salario Mínimo para que en la segunda semana de enero comiencen a negociar el ajuste que se aplicará durante ese año. Dado que tradicionalmente dichos encuentros se realizan los jueves, la instalación de dicha negociación estaría programada para el 10 de enero.

“Si lo vemos desde el punto de vista del incremento salarial se podría decir que esto beneficia al trabajador, sin embargo, viendo la situación que están enfrentando las empresas, que de las que siguen abiertas muchas no tienen ni para pagar los servicios básicos, esto lo que provocará es más fuga de capital de las empresas, capital que la mayoría no tiene”, dice Santos Humberto Reyes, directivo del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme).

Afortunadamente —según Reyes— “en este momento los trabajadores están de la mano con los empresarios” y en muchos casos han optado por establecer acuerdos bilaterales, ya que prefieren recibir un salario menor que ir al desempleo.

Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), desde el inicio de la crisis hasta finales de junio se habían perdido unos 215 mil empleos, entre formales e informales. Por su parte, el Banco Central reportó que entre abril y junio, el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) se fugaron 86,439 afiliados.

No hay condiciones para negociación en enero

Para Reyes mientras el país no alcance una solución que ponga fin a la crisis, no existen condiciones para una nueva negociación, ya que las afectaciones económicas persisten. Además, se pregunta que si las proyecciones que indican una caída de la economía se cumplen, el Mitrab optaría por aplicarlo, tal como se ha hecho en la última década, cuando el incremento ronda la suma de la inflación y el crecimiento.

“Definitivamente no hay condiciones para negociar un nuevo incremento salarial, el Mitrab no debió hacer esa convocatoria. Muchas empresas están cerradas y mientras los bancos no reactiven la entrega de financiamiento y los mercados sigan semiparalizados no hay oportunidad para que las empresas se reactiven”, asegura.

Establecer prórroga

Para el directivo de Conimipyme, Santos Humberto Reyes, mientras continúe la crisis que el país enfrenta desde el 18 de abril debería establecerse una prórroga para la aplicación del ajuste anual del salario mínimo.

Considera que una vez superada la crisis, gobierno, trabajadores y empresarios deben llegar a un acuerdo para aplicar ajustes graduales, acordes a la recuperación de los sectores.