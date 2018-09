Reprograman audiencia inicial contra un hombre acusado de raptar a su hija en Granada

Para el próximo 10 de septiembre fue programada la audiencia inicial contra Óscar Quintanilla Viales, acusado de haberse llevado a su hija de seis años Rosibel Quintanilla Arévalo, sin el consentimiento de la madre.

La audiencia fue programada por Elida Maria López Mendoza, juez de distrito especializada en familia de Granada. El acusado es padre de la menor y estaba citado a una audiencia el pasado viernes 31 de agosto, pero no se presentó. Esta audiencia era para escuchar a la niña.

La acusación fue promovida por la madre de la menor, Nadieska Arévalo Vargas, quién además dijo que su ex pareja le arrebató a la niña cuando ellas esperaban el autobus en una parada de Rivas, hasta donde viajó a traer a su hija que en ese momento visitaba a su papá.

Rapto hace año y medio

Arévalo dijo que el rapto ocurrió hace año y medio y desde entonces no ha visto ni tenido contacto con su hija. Además explicó que su expareja tiene nueva familia, por lo que no quiere que su hija esté en poder de una madrastra.

Según Arévalo, su expareja la contactó a inicios de agosto y le prometió que se presentaría a la audiencia con la niña. “Él me tenía bloqueada en su celular, pero me llamó para decirme que nos reuniremos el 13 de agosto en el Estadio de aquí de Granada. Yo lo esperé, pero no vino”, dijo la joven.

La mujer refirió que ante la falta de respuesta de las autoridades policiales de Rivas con su caso, se vio obligada a interponer nuevamente la denuncia del rapto de su hija. “Yo no entiendo porqué me han negado apoyo a mi que soy la madre. Mi hija tenía 5 años cuando se la llevó su padre y éste hombre me amenaza y me chantajea, con hacer que mi hija me odie si la sigo buscando”, citó Arévalo. Quintanilla es panificador y se desconoce si está en Nicaragua o en Costa Rica.

