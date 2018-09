Taxistas aumentan el precio del pasaje en Chinandega por el alza en el combustible

El gremio de taxistas de Chinandega aumentó este domingo el precio del pasaje debido al incremento en el precio del combustible este fin de semana. El pasaje, que normalmente cuesta 15 córdobas ahora es de 20.

Ante tal aumento, los usuarios están optando por trasladarse en triciclos ya que el pasaje cuesta diez córdobas.

“Uno de los problemas es la falta de llegada del turista nacional y del extranjero que solicitaba traslados a los balnearios de Corinto y El Viejo, a los municipios del norte con los que nos defendíamos”, manifestó el cadete Hammed Mendoza, quien afirma que sus ganancias han reducido.

Además, Mendoza agregó que otra de las causas del aumento es que los propietarios de los taxis establecen cuotas exageradas de 700 córdobas por sus vehículos. “Ya estamos cobrando los 20 pesos definitivamente porque ya no podemos llegar con cuentos y te tratan de ladrón”, refirió el taxista.

“Soy discapacitado por una pierna con problemas y no se crea que la tenemos fácil, este trabajo es de bruto y la policía y oficina de transporte realiza operativos en el que no me lo quitan porque me defiendo por mi situación”, expresó otro taxista identificado como Adolfo Rivas.

Los triciclistas, quienes tienen capacidad de hasta 4 pasajeros, cobran diez córdobas, aunque en ocasiones se les ve hasta con seis pasajeros. En Chinandega hay 1,140 triciclos legales y más de cuatro mil son piratas e invaden las calles y los tres mercados.