Aparece muerto un hombre que había sido amenazado por orteguistas en Sébaco, Matagalpa

El cadáver de Juan Gabriel Blandón Velásquez, de 36 años, fue encontrado este domingo en la salida de la ciudad de Sébaco hacia la comunidad Río Nuevo número 2, departamento de Matagalpa. Sin embargo, las autoridades policiales aún no explican las circunstancias en las que pereció.

El cuerpo de Blandón quedó cerca de la moto que conducía y que supuestamente habría chocado, en un aparente accidente de tránsito, contra una rama con maleza y alambre de púas que estaban sobre el camino.

Sin embargo, los familiares de Blandón presumen que se trata de un accidente simulado, pues creen que el hombre pudo ser asesinado porque tenía una herida en la frente, similar a los orificios provocados por impactos de bala. Además, él y varios miembros de su familia habían sido amenazados de muerte por simpatizantes del gobierno en Sébaco.

Amenazas

Las amenazas de muerte contra la familia de Blandón Velásquez han incluido campañas de desprestigio a través de las redes sociales. Además, la casa de la madre de este, Josefa Velásquez Mejía, en Sébaco, fue una de las viviendas marcadas con una equis por paramilitares.

A través de las redes “decían ‘justicia divina, plomo, plomo’… y que uno a uno íbamos a ir cayendo”, refirió una pariente de Blandón, sobre las amenazas que recibían por haber participado en las protestas contra el gobierno.

Disparo en la cabeza

“A él lo matan de un disparo en la cabeza y hacen parecer que fue un accidente”, aseguró la familiar de Blandón, indicando que este iba de Sébaco hacia su casa en Río Nuevo, a unos ocho kilómetros de la ciudad, pero “pusieron como una trampa a medio camino, pero él no tiene nada de chimones y a la moto no le pasó nada”.

“La escena de un accidente no cuadra porque él iba a su casa (hacia Río Nuevo) y la moto quedó (en dirección contraria) como que él venía a Sébaco”, señaló la pariente de Blandón.

Aunque el cuerpo fue encontrado a las 5:00 a.m. y las autoridades policiales fueron avisadas de inmediato, estas habrían llegado cuatro horas después a realizar las averiguaciones del caso, sin brindar explicaciones de ningún tipo a los familiares que permanecían en el lugar.

“La Policía llegó a las nueve (de la mañana) y no dio ningún veredicto de accidente ni de pasada de cuentas, no dijeron absolutamente nada… hicieron el croquis donde se cayó, levantaron huellas, hicieron exámenes de sangre y no dijeron nada”, relató la familiar de Blandón.

Agregó que “solo preguntaron que si queríamos que llegara Medicina Legal para verificar” qué había pasado, por lo que el forense llegó una hora más tarde y tampoco les brindó información sobre la causa de muerte, indicándoles que debían preguntar a la Policía.

Un médico llegó al lugar y le manifestó a los familiares de Blandón que la herida que este tenía en la frente parecía un balazo. Además, la familia descarta que el móvil del hecho fuese el robo pues afirmaron que la billetera y las pertenencias de la víctima se encontraban en el lugar.

