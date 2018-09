Juan Oviedo sigue retando al tiempo y cosechando récords

Juan Oviedo ha decidido retar al tiempo y su recompensa ha sido darle más brillo a su larga carrera, como ocurrió el pasado domingo en el estadio Carlos Guerra Colindres, de Juigalpa, en donde el artillero de los Dantos se convirtió en el nuevo rey del hit con bate de madera, al llegar a 1,265, con un imparable frente al relevista de los Toros Apolinar García, para quebrar la marca de Yáder Hodgson.

Oviedo tiene 45 años de edad y esta temporada sus estadísticas han decrecido por primera vez en mucho tiempo, pero el bateador de origen chinandegano sigue motivado y espera seguir jugando.

“Voy a llegar hasta donde pueda. No me fijo en la edad, sino en las condiciones físicas que tengo, y en estos momentos todavía me siento muy bien”, apuntó Oviedo, cuya nueva meta es apoderarse del récord nacional de dobles, que lo tiene Marlon Abea con 309.

En memoria de su hijo

Oviedo llegó a 305 dobletes con el que disparó a García. “Todo lo que hago es un memoria de mi hijo mayor, que acaba de cumplir un año de fallecido. Él se sentiría orgulloso de lo que estoy haciendo”, agregó el toletero que debutó en nuestro beisbol en la temporada de 1993-94 con Chinandega.

Una de las cifras más impresionante de Oviedo es su crecimiento conforme los años. De los 20 los 29 años registró buenas cifras con .288 de promedio de bateo, 25 jonrones y 206 carreras empujadas en 496 juegos. Sin embargo, fue de los 30 a los 39 alcanzó que alcanzó la estelaridad con .333 de porcentaje, 38 cuadrangulares y 314 producidas en 529 partidos.

En lugar de apagarse después de cumplir los 40, sus números han ido mejorando para sorpresa de muchos, con promedio de .350, 45 vuelacercas y 296 impulsadas en 438 encuentros.

En exclusivo club

El chinandegano está en el exclusivo club de nueve bateadores que reunieron en su carrera mil hit, cien jonrones y cien robos, uniendo su nombre al de legendarios artilleros como Ernesto López, Pablo Juárez, Apolinar García, Juan Cabrera, Freddy García, Ramón Padilla, Norman Cardoze y Danilo Sotelo hijo.

Oviedo está en la temporada número 25 en el beisbol superior. Ha jugado para 11 equipos, pero se ha establecido en los Dantos desde 2013. Comenzó su carrera con bate de aluminio y en total acumula 1,607 hits, ubicado en el quinto lugar de la historia de nuestro beisbol. Lleva seis campañas consecutivas volando sobre .300, de un total de 14 en su carrera.

De modo que cuando Oviedo eche una mirada atrás, se sentirá orgulloso de su carrera.