Comicios regionales se burlan de país en luto

El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez opinó este lunes que no se puede esperar que se respete el derecho a votar en los próximos comicios regionales de la Costa Caribe, en un país donde no se respeta ni el derecho a la vida.

Desde el 18 de abril, el gobierno de Daniel Ortega mata, persigue, secuestra y juzga a quienes protestan demandando su salida del poder. La represión policial y de fuerzas paramilitares ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos de defensa de derechos humanos.

Aun así, el poder electoral convocó a votaciones regionales en la Costa Caribe de Nicaragua, aunque la violencia, represión y persecución contra los civiles se mantiene.

Solo el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) ha confirmado su participación en las votaciones. El PLC, liderado por el expresidente Arnoldo Alemán, aliado político de Ortega —con quien se repartió el poder en el año 2000—, manifestó que su participación es para no perder su personería jurídica.

Álvarez consideró que en este contexto es más importante la defensa del sistema democrático en su totalidad que una personalidad jurídica.

“La personalidad jurídica de un partido político solo tiene significado en un contexto de un sistema democrático, (pero) en un sistema no democrático, un partido democrático no debería preocuparse primariamente por su personalidad jurídica, sino por recuperar la identidad del sistema democrático. En un sistema no democrático la personalidad jurídica no es más que un instrumento que ha sido utilizado por el gobierno del presidente (Daniel) Ortega, para dar apariencia de legitimidad a los procesos electorales”, dijo Álvarez.

CXL visita territorio

Los demás partidos siguen “valorando” su participación en las votaciones. El tercer vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Adán Bermúdez, expresó este lunes que aún no definen su participación en las votaciones regionales, aunque ya comenzaron a visitar el territorio de la Costa Caribe del país.

Bermúdez dijo que siguen valorando su participación, porque también están esperando una respuesta del Gobierno y de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las reformas electorales, en el marco del acuerdo del “fortalecimiento de la democracia”.

Debilita diálogo

Gabriel Álvarez manifestó que la participación de los partidos políticos en el proceso de votaciones regionales debilitará el diálogo nacional, porque el gobierno de Daniel Ortega seguirá reforzando su campaña de normalización de la situación del país. El abogado considera que la crisis del país solo se puede resolver si Ortega se sienta a dialogar con los actores de la sociedad civil y trabajan para resolver el problema de la falta de institucionalidad, sin embargo, considera que la participación electoral de ahora está matando esa posibilidad.

CSE llamó a elecciones

El 27 de agosto, el Consejo Supremo Electoral (CSE) convocó a las votaciones regionales de la Costa Caribe de Nicaragua para el 3 de marzo de 2019, para elegir novetan cargos en los dos Consejos Regionales del Caribe Norte y Sur.

El CSE es una institución controlada por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Desde las votaciones municipales de 2008, el CSE viene cometiendo fraudes electorales, los cuales le han dado ventaja al FSLN.

El presidente del Partido Conservador, Alfredo César, aliado del oficialismo, dijo que esperarán hasta noviembre para decidir si van o no a los comicios regionales, programados para marzo.